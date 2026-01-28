Đức tuyên bố ngừng viện trợ tổ hợp Patriot cho Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho biết nước này đang thiếu các tổ hợp phòng không Patriot nên không thể chuyển thêm cho Ukraine.

"Đức đã đóng góp quá nhiều cho phòng không Ukraine. Chúng tôi đã chuyển giao hơn 1/3 tổng số tổ hợp Patriot đang có trong biên chế cho Ukraine. Không thể viện trợ thêm bởi chính Đức cũng phải chờ lô hàng thay thế", Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nói ngày 27/1.

Bộ trưởng Pistorius thêm rằng Đức cũng là bên duy nhất cung cấp các tổ hợp phòng không IRIS-T cho Ukraine và liên tục bổ sung đạn dược, song điều này là không đủ khi Nga tăng cường tập kích. "Sẽ tốt hơn nếu một số bên có thể tìm kiếm và cung cấp thêm hỗ trợ cho Ukraine", ông nói.

Bệ phóng Patriot của quân đội Đức. Ảnh: BQP Đức

Đức đã viện trợ hàng chục tỷ USD cho Ukraine từ khi chiến sự bùng phát, đồng thời chuyển giao nhiều vũ khí hiện đại nhất biên chế như xe tăng chủ lực Leopard 2, các tổ hợp tên lửa phòng không Patriot và IRIS-T, pháo tự hành PzH 2000.

Patriot là hệ thống vũ khí đắt nhất mà Mỹ và đồng minh viện trợ cho Ukraine. Mỗi tổ hợp có giá gần 1,1 tỷ USD, trong đó tên lửa có chi phí 690 triệu USD và các thành phần khác tốn khoảng 400 triệu USD. Các hệ thống Patriot Ukraine được trang bị tên lửa PAC-3 MSE hiện đại nhất do Mỹ sản xuất, có tầm bắn tối đa 120 km đối với máy bay và 60 km đối với tên lửa đạn đạo.

Ukraine nhiều lần ca ngợi hiệu quả của Patriot, nhấn mạnh đây là vũ khí duy nhất đối phó được tên lửa siêu vượt âm Kinzhal và đạn đạo chiến thuật Iskander-M của Nga.

Tuy nhiên, tỷ lệ đánh chặn của Patriot ở Ukraine ngày càng suy giảm do tình trạng cạn kiệt tên lửa, trong khi nhiều khẩu đội cũng bị Nga tập kích và phá hủy. Moskva còn liên tục nâng cấp tên lửa đạn đạo Iskander-M, khiến hệ thống Patriot không đạt hiệu quả như mong muốn của Kiev.

Sau nhiều tháng bị tấn công liên tục, một số tổ hợp Patriot đã bị hư hại hoặc phá hủy hoàn toàn, khiến lưới phòng không Ukraine suy yếu đáng kể. Thống kê hồi tháng 10/2025 cho thấy Ukraine dường như chỉ có 5 hệ thống đủ khả năng chiến đấu, không rõ số lượng radar và bệ phóng cụ thể.

Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 1/1 thông báo đã triển khai thêm hai tổ hợp phòng không Patriot mới nhận từ Đức, nằm trong gói viện trợ quân sự được công bố hồi tháng 8/2025.

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 25/1 cho biết Nga đã phóng hơn 3.000 bom lượn, máy bay không người lái (UAV) và tên lửa vào Ukraine trong một tuần. "Đó là lý do tại sao chúng tôi luôn cần bổ sung tên lửa phòng không hàng ngày, cũng như tiếp tục hợp tác với Mỹ và châu Âu để bảo vệ bầu trời tốt hơn", ông nói.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Zeit)