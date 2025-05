'Dự phòng HPV cần hợp tác liên ngành'

Dự phòng HPV cần sự tham gia của nhiều đơn vị để xây dựng mạng lưới phòng ngừa HPV hiệu quả, bền vững cho người dân.

GS. TS. BS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng trường Đại học Y dược Huế nêu ý kiến như vậy tại hội nghị khoa học đa chuyên khoa với chủ đề "Chung tay vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV", diễn ra ngày 7/5 tại TPHCM.

Sự kiện do MSD Việt Nam phối hợp cùng Hội Y học Dự phòng Việt Nam (VAPM) tổ chức, nhằm hưởng ứng chiến dịch quốc gia "Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV" do Bộ Y tế phát động, nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy phòng ngừa các bệnh lý do HPV gây ra.

Hội nghị thu hút hơn 1.000 cán bộ y tế từ 5 chuyên khoa: y học dự phòng, sản phụ khoa, nhi khoa, da liễu và ung thư, đến từ các bệnh viện đầu ngành tại Hà Nội và TP HCM; quy tụ 14 diễn giả trong và ngoài nước, chia sẻ những cập nhật khoa học mới nhất về vai trò phòng ngừa HPV trong các lĩnh vực điều trị và dự phòng.

Hơn 1.000 cán bộ y tế từ 5 chuyên khoa: y học dự phòng, sản phụ khoa, nhi khoa, da liễu và ung thư, đến từ các bệnh viện đầu ngành tại Hà Nội và TP HCM tham dự sự kiện. Ảnh: Võ Huy Vũ

Theo GS. TS. BS Nguyễn Vũ Quốc Huy, không chỉ ngành y học dự phòng, mà các chuyên khoa điều trị như sản phụ khoa, nhi khoa, da liễu hay ung bướu cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tư vấn và nâng cao nhận thức cho cộng đồng. "Khi tất cả các lực lượng y tế cùng đồng hành, chúng ta mới có thể xây dựng một mạng lưới phòng ngừa HPV hiệu quả và bền vững cho người dân", GS. TS. BS Nguyễn Vũ Quốc Huy nói.

GS. TS. BS. Nguyễn Vũ Quốc Huy - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Huế, Phó Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đồng hành liên ngành trong xây dựng mạng lưới phòng ngừa HPV hiệu quả và bền vững. Ảnh: Võ Huy Vũ

Tại sự kiện, GS. TS. BS. Phan Trọng Lân - Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Chủ tịch Hội Y học dự phòng Việt Nam, cho biết HPV là nguyên nhân hàng đầu gây ra nhiều loại ung thư nguy hiểm, đặc biệt là ung thư cổ tử cung - loại ung thư phổ biến thứ tư ở phụ nữ toàn cầu. Ngoài ra, HPV còn gây ung thư hậu môn, âm hộ, âm đạo, dương vật và hầu họng, ảnh hưởng đến cả nam và nữ.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, năm 2019 trên toàn cầu ước tính 690.000 ca ung thư mới do HPV, trong đó 620.000 ca ở nữ và 70.000 ca ở nam. Tuy đã có biện pháp chủ động dự phòng hiệu quả bằng vắc xin và tầm soát định kỳ, nhiều người ở các nước thu nhập thấp và trung bình vẫn chưa tiếp cận các biện pháp bảo vệ này, khiến HPV tiếp tục là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

"Cán bộ y tế cần mở rộng tiếp cận dự phòng, điều trị, đa chuyên khoa và liên tục cập nhật kiến thức, bằng chứng khoa học, củng cố năng lực tư vấn và đồng hành trong việc nâng cao nhận thức, tăng tỷ lệ bao phủ tiêm chủng phòng HPV trong cộng đồng", GS. TS. BS. Phan Trọng Lân nhấn mạnh.

GS. TS. BS. Phan Trọng Lân - Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Chủ tịch Hội Y học dự phòng Việt Nam nhấn mạnh vai trò của biện pháp dự phòng chủ động bằng vắc xin và mở rộng tiếp cận, dự phòng, điều trị, đa chuyên khoa của các cán bộ y tế. Ảnh: Võ Huy Vũ

Hai phiên thảo luận chuyên đề tại hội nghị cũng tập trung làm rõ gánh nặng HPV ở cả nam và nữ, nhấn mạnh tính cần thiết và vai trò tư vấn đa chuyên khoa trên cả hai giới. Các báo cáo trình bày cho thấy, HPV là một trong những vi rút lây truyền qua đường tình dục phổ biến nhất trên toàn cầu. Hầu hết người trưởng thành có hoạt động tình dục đều từng nhiễm HPV ít nhất một lần trong đời, dù không phải ai cũng nhận biết mình từng bị nhiễm. Tình trạng lây nhiễm âm thầm này tạo ra gánh nặng sức khỏe không chỉ cho cá nhân mà còn ảnh hưởng đến cộng đồng và hệ thống y tế.

Đặc biệt, trong khuôn khổ sự kiện, hơn 20 nghiên cứu về HPV từ khắp các tuyến y tế trên cả nước đã được trưng bày tại "Triển lãm Poster khoa học", tạo nền tảng lan tỏa tri thức và thúc đẩy hợp tác nghiên cứu.

Triển lãm poster là điểm nhấn của hội nghị, thúc đẩy nghiên cứu và vinh danh những đóng góp sáng tạo từ các tuyến y tế cơ sở. Hơn 20 nghiên cứu tiêu biểu được lựa chọn, tập trung vào các chủ đề như: nhận thức cộng đồng về HPV, hành vi tiêm chủng, khảo sát dịch tễ học, truyền thông sức khỏe.

Triển lãm poster khoa học tại hội nghị, với sự tham gia của các chuyên gia và các nghiên cứu tiêu biểu về HPV từ khắp nơi trong nước. Ảnh: Võ Huy Vũ

Một số đề tài tiêu biểu như: "Thực trạng kiến thức và nhu cầu tiêm phòng HPV ở nữ giới 27 - 45 tuổi tại Hà Nội năm 2024", Thực hành về tiêm vắc xin phòng HPV của nam sinh viên khối Y học Dự phòng trường Đại học Y Hà Nội năm 2024"; "Nghiên cứu tỷ lệ nhiễm Human Papilloma Virus và một số yếu tố liên quan của phụ nữ từ 18 đến 69 tuổi tại thành phố Cần Thơ"... Những poster xuất sắc sẽ được hội đồng chuyên gia thẩm định và tuyên dương.

Bà Katharina Geppert, Tổng giám đốc MSD Việt Nam, chia sẻ: "MSD cam kết đồng hành cùng ngành y tế trong hành trình chăm sóc sức khỏe cho người Việt Nam. Hội nghị khoa học Đa chuyên khoa về HPV là minh chứng rõ nét cho cam kết đó". Bà Katharina Geppert cũng tin rằng, từ diễn đàn này, những giải pháp thực tiễn sẽ tiếp tục được thúc đẩy, để tiến gần hơn tới mục tiêu "mỗi cá nhân được bảo vệ, cả cộng đồng không còn gánh nặng bởi HPV".

Bà Katharina Geppert - Tổng Giám đốc MSD Việt Nam, tái khẳng định cam kết đồng hành cùng ngành y tế trong hành trình chăm sóc sức khỏe cho người dân Việt Nam. Ảnh: Võ Huy Vũ

Bên cạnh các giải pháp y tế, người dân được khuyến khích thay đổi hành vi, lối sống, như quan hệ tình dục an toàn, không hút thuốc lá, tăng cường vận động thể chất và duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, cũng như chủ động tìm hiểu thông tin chính thống. Người dân cũng nên tham vấn về các biện pháp dự phòng HPV và các bệnh lý và ung thư liên quan tại các cơ sở y tế uy tín.

Hội Y học Dự phòng Việt Nam là tổ chức chuyên môn hoạt động trong lĩnh vực y tế dự phòng, có vai trò thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo và các sáng kiến cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức và năng lực phòng bệnh, bao gồm các bệnh liên quan đến HPV.

MSD, được biết đến là Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA tại Mỹ và Canada, là một công ty dược phẩm đa quốc gia với lịch sử phát triển hơn 130 năm. Công ty đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển các loại thuốc và vắc xin quan trọng giúp thúc đẩy việc phòng ngừa và điều trị bệnh ở người và động vật.

Thế Đan