Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lào Cai thông báo ngưng đón khách Trung Quốc khi dịch viêm phổi Vũ Hán đang bùng phát.

Ngày 28/1, bà Trương Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, cho biết các công ty lữ hành đã tạm dừng đón khách Trung Quốc. Phía sở cũng đề nghị các đơn vị lữ hành tạm dừng đưa khách Việt Nam đến vùng dịch và ngược lại.

Khách đến Đà Nẵng trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý là 355.000 lượt, tăng 3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên lượng khách lưu trú giảm 15 đến 20% do lo ngại bệnh và tạm dừng một số đường bay quốc tế.

Đà Nẵng hiện có khoảng 10.000 khách du lịch nước ngoài. Bà Hạnh kêu gọi các doanh nghiệp du lịch, đơn vị lữ hành không nên phân biệt khách du lịch đến từ quốc gia nào ở thời điểm này mà cần có hành xử văn minh. Thành phố dự kiến xúc tiến tìm nguồn khách du lịch mới để bù vào số lượng khách bị sụt giảm ở các thị trường đang có dịch do tạm dừng các đường bay. Trong đó có thị trường Nhật Bản, Nga, Đài Loan...

Đại tá Trần Đình Liên - Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết lượng khách nước ngoài đã giảm 3.000 người so với ngày 27/1. Công an thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với biên phòng, hải quan để giám sát chặt chẽ du khách ngay khi nhập cảnh vào thành phố. Các trường hợp nghi nhiễm sẽ được hỗ trợ cách ly. Riêng hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật, gây hậu quả xấu sẽ bị xử phạt hành chính, thậm chí có thể xử lý hình sự.

Kiểm tra thân nhiệt hành khách Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam. Ảnh: Minh Đông.

Để đảm bảo an toàn về sức khỏe cho nhân viên và du khách đang lưu trú, khách sạn Danang Riverside không tiếp nhận khách đến từ Trung Quốc. "Những đoàn khách đã đặt trước cả hai tháng, chúng tôi vẫn từ chối hợp đồng, hoàn lại tiền cho khách. Chúng tôi chấp nhận lỗ để đảm bảo an toàn cho nhân viên và khách hàng các nước khác đang lưu trú", ông Phạm Thanh, giám đốc khách sạn Danang Riverside nói.

Nhà thờ Chính toà ở 156 Trần Phú, quận Hải Châu, Đà Nẵng cũng đóng cửa không đón khách du lịch từ ngày 26/1, vì "tình hình virus Corona đang bùng phát". Đây vốn là điểm tham quan thu hút hàng nghìn du khách quốc tế (chủ yếu là khách Trung Quốc và Hàn Quốc) mỗi ngày. Khi Sở Y tế thành phố ra văn bản khẳng định không có nguy cơ dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán ở Đà Nẵng, Giáo xứ sẽ mở cửa trở lại cho khách du lịch.

Nha Trang là một trong những điểm đến được du khách Trung Quốc lựa chọn khi đến Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Nam.

Theo ông Trần Việt Trung, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (2019-nCoV) gây ra, phía Trung Quốc đã tạm ngừng hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp du lịch. "Do đó, các doanh nghiệp đón và phục vụ khách Trung Quốc tại Khánh Hòa sẽ tạm ngừng hoạt động từ hôm nay (28/1)", ông Trung nói.

Theo thống kê, từ ngày 23 đến 26/1 (tức 29 tháng Chạp – mùng 2 Tết), tỉnh Khánh Hòa có khoảng 165.000 lượt khách lưu trú. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 56.000 lượt. Riêng khách quốc tế đến từ thị trường Trung Quốc đạt 29.000 lượt.

"Các chuyến bay đến cảng hàng không quốc tế Cam Ranh trong ngày 27/1 từ Trung Quốc có 34 chuyến. Dự báo, lượng khách quốc tế đến từ thị trường Trung Quốc sẽ giảm mạnh", ông Trung nói thêm. Hiện các doanh nghiệp chỉ còn tập trung phục vụ lượng khách đã đón từ ngày 23/1 và sẽ bay về Trung Quốc, chậm nhất là cuối tháng 1.

Trước đó, ngày 26/1, Sở Văn hóa - Du lịch huyện Hà Khẩu, châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) ra thông báo khẩn đến các doanh nghiệp du lịch, tạm ngừng xuất, nhập cảnh khách du lịch cho đến khi có thông báo mới.

Trước tình hình này, Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao Du lịch Lào Cai Hà Văn Thắng cũng đề nghị các doanh nghiệp hoạt động du lịch trên địa bàn không tổ chức tour du lịch cho khách đến các khu vực có nguy cơ lây nhiễm virus nCOv.

"Hiệp hội du lịch Lào Cai, Sa Pa, Bắc Hà khuyến cáo các doanh nghiệp không đưa, đón khách du lịch qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai, nghiên cứu sản phẩm du lịch thay thế các chương trình du lịch qua cửa khẩu", văn bản ghi.

"Năm nay, ảnh hưởng của bệnh viêm phổi nCoV, lượng khách du lịch đi lại qua cửa khẩu Lào Cai giảm mạnh, đến 99%", ông Hoàng Văn Tuyên, Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Lào Cai, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Lào Cai, cho biết.