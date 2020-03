Tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam… là các địa phương tiếp theo không đón tiếp khách tham quan tại các khu, điểm du lịch.

Việc tạm ngừng đón khách du lịch nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho du khách và sự an tâm của cộng đồng. Trong thời gian tạm dừng đón khách từ 17/3, Quảng Bình yêu cầu các đơn vị quản lý, khai thác các khu, điểm du lịch vệ sinh, khử trùng các khu vực đón tiếp, điểm tham quan. Đồng thời chỉnh trang cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo các điều kiện đón và phục vụ khách du lịch được an toàn, chu đáo khi mở cửa trở lại.

Trước đó, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình nhận được đề xuất của một số doanh nghiệp về việc tạm dừng đón khách ở các điểm tham quan như hang Sơn Đoòng, hang Én, hệ thống hang động Tú Làn, công viên Ozo, sản phẩm du lịch khám phá thiên nhiên và tìm hiểu văn hóa cộng đồng người Vân Kiều ở các huyện...

Ngành du lịch tỉnh Quảng Bình sẽ xử lý nghiêm với các trường hợp không tuân thủ việc dừng đón khách du lịch. Ông Hồ An Phong, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh cho biết, vì sức khỏe cộng đồng và lợi ích chung nên ngành đóng cửa tất cả các hang động, các nơi tiếp xúc đông người.

Quảng Binh dừng đón khách du lịch từ ngày 17/3 để phòng Covid-19. Ảnh: Hoàng Táo

Tương tự, tỉnh Quảng Trị cũng tạm dừng đón khách du lịch tại các điểm di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh từ 7h ngày 18/3. Tỉnh này giao các đơn vị đảm bảo các điều kiện thiết yếu để sẵn sàng đón khách khi hoạt động trở lại.

Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn (Quảng Nam) cũng tạm dừng bán vé tham quan Mỹ Sơn từ 0h00 ngày 16/3 đến khi có thông báo lại.

Khu di tích đền tháp Mỹ Sơn - công trình kiến trúc bằng gạch nung và đá sa thạch, được xây dựng từ thế kỷ thứ VII đến thế kỷ thứ XIII. Năm 1999, cùng với phố cổ Hội An, khu di tích Mỹ Sơn được tổ chức UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Trước đó, các điểm đến nổi tiếng ở Quảng Nam như phố cổ Hội An, rừng dừa Bảy Mẫu, Cù Lao Chàm... cũng ngưng đón du khách.

Tính đến nay, nhiều tỉnh miền Trung đã đóng cửa điểm tham quan như Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa.