Quảng Nam Nhằm phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus nCoV gây ra, Hội An phát khẩu trang miễn phí cho khách đén tham quan.

Ngày 29/1, bà Trương Thị Ngọc Cẩm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thanh Truyền hình TP Hội An cho biết, sau 3 ngày Tết (mùng 1, 2 và 3) miễn phí tham quan phố cổ, bắt đầu từ mùng 4 vé tham quan được bán trở lại. Tại 11 quầy vé, nhân viên của trung tâm sẽ phát miễn phí khẩu trang y tế cho du khách có nhu cầu sử dụng.

Nhân viên bán bán vé phát khẩu trang cho du khách. Ảnh: S.T.

Theo bà Cẩm, cách làm này nhằm phòng tránh dịch bệnh bệnh viêm phổi cấp do virus nCoV đối với du khách và cả người dân địa phương. "Hiện du khách đến Hội An hầu hết đã chủ động trang bị khẩu trang khi tham quan", bà Cẩm thông tin. Tại Hội An hiện chưa phát hiện ca nhiễm nCoV nào nhưng nguy cơ dịch bệnh lớn do lượng khách Trung Quốc đến tham quan và lưu trú nhiều.

Một gia đình tham quan Hội An mang khẩu trang. Ảnh: Đắc Thành.

Để chủ động phòng và kiểm soát dịch bệnh, chính quyền địa phương đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona; thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin và xử lý các ca nghi nhiễm qua các số điện thoại 0914.478.489 hoặc 0967.771.313.

"Đề nghị các cơ sở lưu trú tuyệt đối không nên có thái độ đối xử phân biệt, từ chối phục vụ khách du lịch, nhất là đối với khách Trung Quốc", ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch TP Hội An yêu cầu.