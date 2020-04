Không còn khách đặt phòng, nhiều cơ sở lưu trú quyết định ngưng hoạt động để giảm lỗ.

Ngày 30/3, Denis, người nước ngoài ở dài hạn trong một khách sạn trên đường Phạm Ngũ Lão (Quận 1), buộc phải chuyển ra thuê căn hộ ở quận 3. Lý do là khách sạn, nơi anh đang thuê phòng, đóng cửa. Hai tuần trước đó, chỉ mình anh là khách trọ trong khách sạn gần 20 phòng nằm trong khu phố Tây đông đúc nhất thành phố.

Các khách sạn trong phố Tây hoàn toàn vắng bóng khách từ giữa tháng 3, khiến ban quản lý của nhiều nơi chỉ cắt cử bảo vệ trông coi, không bật đèn hàng đêm để tiết kiệm chi phí. Những khách sạn ở quận 1 cũng lâm vào cảnh tương tự, tất cả tối đèn vào ban đêm.

Phó tổng giám đốc của một tập đoàn khách sạn lớn ở TP HCM cho hay, các khách sạn 4 - 5 sao trong hệ thống giờ chỉ còn ít người nước ngoài thuê phòng dài hạn. Họ làm việc cho các công ty quốc tế ở Việt Nam, không phải du khách.

"Chúng tôi dồn khách vào ở trong một khách sạn để tiện phục vụ trong thời điểm này. Các khách sạn khác ngừng tiếp khách, tập trung huấn luyện nhân sự, tu sửa...", ông nói.

Khách sạn 4 sao Edenstar quy mô 128 phòng trên đường Bùi Thị Xuân, quận 1 đang đóng cửa. Đây là con đường tập trung nhiều khách sạn tầm trung từ 2 - 4 sao. Ảnh chụp trưa 3/4. Ảnh: Nguyễn Nam.

Ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến ngành du lịch "đóng băng". Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3/2020 đã giảm 63,8% so với tháng trước và giảm tới 68,1% so với cùng kỳ năm 2019. Tính chung 3 tháng đầu năm 2020, khách quốc tế đến nước ta chỉ đạt gần 3,7 triệu lượt, giảm 18,1% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Sở Du lịch TP HCM, lượng khách quốc tế đến quý I/2020 đạt khoảng 1,3 triệu lượt, giảm 42,26% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng khách du lịch giảm kéo theo khách lưu trú cũng giảm, nên các khách sạn rơi vào cảnh vắng người.

Tình hình kinh doanh khách sạn tại TP HCM, trung tâm du lịch lớn nhất cả nước, đang "rơi tự do" vì Covid-19. Theo chia sẻ của một số chủ khách sạn từ 3 đến 5 sao, tỷ lệ lấp đầy phòng trong tháng 3 chỉ khoảng 5 - 10%. Các tháng kế tiếp sẽ giảm đến 100%, trước mắt là tháng 4 và 5. Vì thế, nhiều cơ sở phải đóng cửa.

"Khách sạn đóng cửa mấy ngày nay rồi. Nhân viên được cho nghỉ tạm thời, chỉ giữ lại người để trông coi khách sạn", nhân viên bảo vệ một khách sạn 3 sao trên đường Bùi Thị Xuân, quận 1, nói.

Thông báo tạm ngừng hoạt động của một khách sạn tại quận 1, TP HCM. Ảnh chụp ngày 3/4. Ảnh: Nguyễn Nam.

Ông Nguyễn Ngọc Toản, Giám đốc Images Travel, đơn vị chuyên đón khách nước ngoài, cho biết các tour tháng 4 - 5 đều đã hủy và chưa có bất kỳ tín hiệu nào về ngày khởi động trở lại. Vì thế, không chỉ công ty lữ hành khó khăn, mà các lĩnh vực liên quan như khách sạn, nhà hàng... cũng lâm vào cảnh khốn khó nhiều tháng tiếp theo.

Trên một số tuyến đường ở thành phố tập trung số lượng lớn khách sạn như Đồng Khởi, Bùi Thị Xuân, Trần Hưng Đạo, Phan Đăng Lưu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa... không khó để thấy những khách sạn khóa trái cửa, thông báo tạm dừng hoạt động.

Trước đó, UBND TP HCM chỉ đạo tạm dừng tiếp nhận khách mới tại các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch theo mô hình homestay, nhà trọ Airbnb và kinh doanh dịch vụ lưu trú theo giờ từ ngày 1 đến 15/4. Thành phố vẫn cho phép các khách sạn tiếp tục đón khách mới nhưng phải đảm bảo công tác phòng dịch. Các cơ sở lưu trú du lịch có khách ở vẫn tiếp tục phục vụ, nhưng chủ phải nắm được hành trình di chuyển, tình trạng sức khỏe... của khách.

Nguyễn Nam