Scotland Khi Ian Stirling đi làm về, vợ anh thường phàn nàn rằng người chồng nồng nặc mùi rượu gin.

Nhưng những ngày này, mùi quả bách xù và vỏ chanh không còn tràn ngập trong nhà máy chưng cất Port of Leith tại Edinburgh, nơi Stirling đang làm giám đốc. Toàn bộ nhà máy đã chuyển từ sản xuất rượu sang nước rửa tay khô trong bối cảnh Covid-19 lây lan khắp châu Âu.

"Tuần trước, khi nhìn mọi thứ sụp đổ quanh mình, chúng tôi mới nhận ra một cơ hội khá lạ đời để hỗ trợ tình cảnh hiện nay. Chúng tôi biết mình cần vận dụng mọi khả năng có thể để tạo ra nước rửa tay khô", Stirling nói.

Như tại nhiều quốc gia khác trên thế giới, nước rửa tay khô hiện là mặt hàng thiết yếu tại Scotland. Port of Leith đã thấy những cơ sở y tế địa phương, mái ấm cho người vô gia cư, viện dưỡng lão và đồn cảnh sát hỏi họ rằng liệu nhà máy có nước rửa tay không.

Đó là lý do tuần này, thay vì sản xuất gần 1.500 chai rượu gin như ngày thường, bốn nhân viên của Port of Leith tạo ra dung dịch khử trùng tay theo một công thức đơn giản do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố. Nó có ba thành phần: 96% ethanol, hydrogen peroxide và glycerol, để cho ra thành phẩm là cồn 70 độ (Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến nghị sử dụng chất khử trùng tay có chứa ít nhất 60% cồn).

Nước rửa tay được đựng trong chai thủy tinh. Ảnh: Leith Distillery.

Dừng toàn bộ hoạt động sản xuất rượu, đơn vị này đang cung cấp dung dịch khử trùng miễn phí cho hầu hết cơ sở được nhắc đến bên trên, cũng như nhà tang lễ. Nhưng những công ty tư nhân có đủ khả năng tài chính phải trả khoảng 3,25 USD cho một chai khoảng 700 ml.

Chuyển đổi dây chuyền thực tế rất dễ dàng, nhưng đến nay thách thức là khoản thuế mà những nhà máy chưng cất phải nộp. Tại Anh, rượu nguyên chất có mức thuế khoảng 32 USD một lít. Về lý thuyết, sản xuất chất khử trùng tay có thể cực kỳ tốn kém với nhà sản xuất, Stirling nói . Tuy nhiên, vào ngày 23/3, cơ quan thuế của Anh đã miễn thuế đối với sản phẩm này, giúp nhà máy chỉ phải đầu tư chi phí sản xuất tương đối nhỏ và nhanh chóng cho ra đời những chai dung dịch vệ sinh cho những người cần.

Vì không dùng lọ có vòi bơm, Stirling cho biết nhà máy đang đổ đầy chất khử trùng vào những chai thủy tinh vốn dùng để dựng rượu gin, để người dùng - ví dụ như nhân viên y tế - có thể tự đổ đầy chai lọ chuyên dụng khi cần. "Đó là bao bì khá sang trọng cho nước rửa tay", Stirling nhận định.

Doanh nghiệp của anh là một trong nhiều nhà máy chưng cất ở Scotland, từ lớn đến nhỏ, đang đẩy mạnh sản xuất nước rửa tay khô để giúp đỡ các trường học, ngân hàng thực phẩm địa phương, bệnh viện và nhân viên Cơ quan dịch vụ y tế quốc gia Anh...

"Chúng tôi chỉ là một bánh răng nhỏ xíu trong nền kinh tế khẩn cấp này. Chúng tôi may mắn vì có thể làm gì đó để giúp đỡ và tự cho mình một thứ gì đó để tiếp tục bận rộn - điều đó chẳng là gì so với công việc của những công nhân ở tuyến đầu", Stirling bày tỏ.

Nhà máy chưng cất rượu tại Edinburgh, Scotland vốn nổi tiếng với rất nhiều loại rượu có hương vị phong phú. Ảnh: Harris Distillery.

Xung quanh nhà máy chưng cất, cuộc sống ở Edinburgh gần như dừng lại. Ngày 23/3, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã ban lệnh phong toả, cấm tụ tập hơn hai người và giới hạn nghiêm ngặt hoạt động tập thể dục ngoài trời. Những con đường yên tĩnh đến kỳ lạ, đối lập một thành phố bận rộn như Edinburgh, nhưng Stirling cho rằng lệnh phong tỏa cũng đem lại vẻ yên bình cho nó.

"Không ai trong chúng ta biết điều gì sẽ xảy ra trong vài tháng tới, nhưng hy vọng của tôi chỉ là doanh nghiệp còn tồn tại. Ngay lúc này, các nhà máy chưng cất đang làm những gì cần phải làm", Stirling nói.

Bảo Ngọc (Theo Condé Nast Traveler)