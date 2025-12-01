Du lịch TP HCM thu gần 234.000 tỷ đồng sau 11 tháng

Sau 11 tháng, ngành du lịch TP HCM đạt doanh thu gần 234.000 tỷ đồng, bằng 80,5% so với mục tiêu phấn đấu năm là 290.000 đồng.

Theo thống kê của Sở Du lịch TP HCM chiều 1/12, trong tháng 11, tổng lượt khách quốc tế đến thành phố ước đạt 780.000 lượt, khách nội địa ước đạt 4,2 triệu lượt, tổng thu du lịch gần 28,5 nghìn tỷ đồng.

Lũy kế 11 tháng đầu năm, thành phố đón gần 7,4 triệu lượt khách quốc tế và 37,3 triệu lượt khách nội địa, đạt gần 75% mục tiêu đón khách cả năm. Tổng thu du lịch ước đạt gần 234.000 tỷ đồng, bằng 80,5% so với mục tiêu phấn đấu năm là 290.000 đồng.

TP HCM đang phát triển các nhóm sản phẩm có giá trị gia tăng cao như du lịch đêm, ẩm thực, y tế, MICE. Các sản phẩm ngắm toàn cảnh thành phố bằng trực thăng hay du lịch đường thủy đang trở thành "thỏi nam châm" hút khách phân khúc cao cấp. Ngoài ra, các sản phẩm mang tính địa phương như du lịch nông nghiệp Hóc Môn, du lịch cộng đồng tại ấp đảo Thiềng Liềng hay tour "Nam kỳ lục tỉnh" cũng góp phần đa dạng hóa lựa chọn cho du khách, theo Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch.

Theo các chuyên gia và CEO các công ty du lịch, khác với Hà Nội đã gần như về đích sau 11 tháng, ngành du lịch TP HCM cần phải chạy hết tốc lực để có thể hoàn thành mục tiêu đề ra.

Khách đổ đến mua sắm tại một trung tâm thương mại ở TP HCM, tháng 11/2024. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo Chủ tịch Công ty Du lịch Lửa Việt Tour Nguyễn Văn Mỹ, ngoài số lượng khách đến, điều cần quan tâm hơn với du lịch TP HCM là chất lượng khách, lợi nhuận và chi tiêu đầu khách. Một điểm đến ít khách nhưng khách chất lượng, chi tiêu nhiều, ở lâu vẫn tốt hơn điểm đến quá tải nhưng khách chi tiêu thấp.

"Đón ba khách chi tiêu 1.000 USD một khách vẫn tốt hơn đón 5 khách mà mỗi khách chi tiêu 500 USD", ông Mỹ nói.

Trong 11 tháng, tổng lượng khách TP HCM đón ước đạt 45 triệu lượt, bằng lượng khách cả năm 2024. Về doanh số, tổng thu du lịch trong 11 tháng năm 2025 tăng 20% so với cả năm 2024.

Phương Anh