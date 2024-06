Du lịch hè bị ảnh hưởng lớn vì giá vé máy bay cao

Lượng khách tại điểm đến phụ thuộc đường bay giảm từ 40-60%, trong khi các công ty lữ hành cắt bớt tour đường bay, chuyển hướng khách đi đường bộ, đường sắt.

Mùa du lịch hè vừa bắt đầu, nhà hàng Bờ Biển Vàng ở Nha Trang cho biết lượng khách từ phía bắc được các công ty lữ hành gửi đến đã giảm khoảng 70% so với năm ngoái, hiện cơ sở chủ yếu đón khách miền Trung và Nam. Bà Bùi Thị Hương, đại diện nhà hàng, nói những năm trước khi giá vé máy bay chưa cao như hiện tại, nhà hàng thường chật kín khách đoàn dịp hè và phải chia làm hai ca buổi trưa để phục vụ chu đáo. Hè năm nay, lượng khách giảm nên chỉ cần một ca là đủ để nhà hàng phục vụ hết.

Về lâu dài, bà Hương lo ngại nhà hàng sẽ bị sụt giảm doanh thu vì khách miền Bắc chủ yếu đặt tour, được các công ty lữ hành gửi đến. Trong khi đó, khách Nam có xu hướng du lịch tự khám phá, khó tiếp cận hơn.

Hoàng Anh, chủ một khách sạn 4 sao ở Nha Trang, cũng cho biết lượng khách từ Hà Nội giảm khoảng 60% so với năm ngoái. Lý do là giá vé máy bay cao, khách không còn hào hứng đi chơi trong nước bằng đường hàng không. Từ sau dịch, khách sạn chỉ tăng giá khoảng 2-3%, đã cố gắng hỗ trợ công ty lữ hành nhưng "khó làm gì hơn".

Đoàn khách Việt ở Nha Trang dịp 30/4. Ảnh: Du Lịch Việt

Trong cao điểm hè, khách sạn vẫn được lấp đầy nhờ khách miền Nam và miền Trung. Tuy nhiên, vào giai đoạn thấp điểm cuối năm, bà Hoàng Anh e ngại sẽ mất lượng lớn khách du lịch MICE từ miền Bắc nếu giá vé máy bay không có dấu hiệu giảm.

Tại Phú Quốc, ông Doãn Minh Tuấn - Giám đốc kinh doanh Ngọc trai Ngọc Hiền - cũng nói lượng khách từ miền Bắc mùa hè giảm 40-60% so với cùng kỳ. Các đoàn khách miền Bắc thường lớn, khoảng vài chục người, ít nhất cũng là nhóm gia đình bốn người, đem lại doanh thu cao.

Đại diện cơ sở này cho biết luôn có chính sách giảm giá 5-10% dịch vụ thuê xe cho các đối tác. Những đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch khác trên đảo cũng đều chủ động đưa ra mức tốt để kéo giá landtour xuống thấp. Tuy nhiên, giá vé máy bay quá cao là bài toán khó giải.

Khảo sát chiều 20/6, giá vé máy bay khứ hồi Hà Nội - Nha Trang giai đoạn cuối tuần tháng 6 vào khoảng hơn 4,2-5,4 triệu đồng cho giờ bay đẹp và khoảng 3,8 triệu đồng cho giờ bay bình thường. Năm ngoái, phòng vé của Best Price ghi nhận từng bán vé chặng Hà Nội - Nha Trang (đi 15h30, về 12h40) cuối tuần tháng 6, giá khoảng hơn 3,1 triệu đồng. Tuy nhiên, đại diện công ty nói cách so sánh này chỉ mang tính tương đối do giá vé còn tùy thuộc vào thời điểm đặt.

Ảnh hưởng của giá vé máy bay cao khiến các sản phẩm teambuilding - vốn chiếm tỷ lệ cao dịp hè cũng đổi lịch trình từ đường bay sang đường bộ. Ông Tuấn Minh, chủ một công ty lữ hành ở Hà Nội, nói các tour Quảng Bình mọi năm thường thiết kế cho khách đoàn di chuyển bằng máy bay từ đầu Hà Nội, năm nay một số đơn vị thay đổi lựa chọn đi tàu.

Tại Công ty CP Truyền thông Du Lịch Việt, tour nội địa đường bay dịp này chiếm khoảng 30%, 70% đoàn chọn đi bằng đường bộ hoặc đường sắt. "Sự thay đổi có thể thấy rõ nhất ở Nha Trang, nơi mọi năm được đông đảo khách đoàn từ Hà Nội chọn nhưng năm nay đã giảm khoảng 60%", ông Phạm Anh Vũ, Giám đốc Marketing công ty nói.

Khách tại ga Sài Gòn hồi tháng 4. Ảnh: Gia Minh

Theo bà Trần Phương Linh, đại diện BenThanh Touris, nhóm khách hàng đoàn thể, doanh nghiệp quy mô 300-600 khách tổ chức teambuilding, MICE cũng có xu hướng lựa chọn các chương trình tour đường bộ, điểm đến đảm bảo các yếu tố hạ tầng cơ sở hoàn thiện, cảnh quan thiên nhiên đẹp và giao thông thuận tiện như Phan Thiết, Nha Trang.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Giám đốc AZA Travel, vừa tổ chức chuyến teambuilding cho công ty lớn ở Hà Nội đi Quảng Bình. Trước đó, khách hàng mong muốn đi Đà Nẵng. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra vé máy bay, AZA Travel nhận thấy chi phí cho cả chuyến đi Đà Nẵng vào khoảng 8 triệu đồng mỗi người, giá vé máy bay chiếm hơn 50% tổng chi phí. Do đó, công ty đã đề xuất khách chuyển qua du lịch bằng tàu hỏa để đảm bảo chất lượng dịch vụ với ngân sách mong muốn.

Tháng trước, đại diện Ngọc trai Ngọc Hiền, Phú Quốc, cũng có một đối tác dự định gửi đoàn 55 khách tới vào tháng 8. Dù chốt xong dịch vụ landtour nhưng khi kiểm tra vé máy bay khách "quay đầu" đi Sa Pa hoặc Tam Đảo.

Theo ông Đạt, kinh tế khó khăn khiến các công ty, tập đoàn khó tăng ngân sách cho du lịch, thường chỉ cố giữ ở mức như năm trước. Với cả đoàn lớn, số lượng vài trăm người, kế hoạch du lịch thường phải chốt trước khoảng hai tháng. Do từ đầu năm, giá vé máy bay đã tăng cao nên nhiều công ty đã sớm bỏ qua lựa chọn đường bay, chuyển sang đường bộ, đường sắt hoặc đi các tour nước ngoài mức giá tầm trung như Thái Lan, Trung Quốc. Đại diện AZA Travel đánh giá đây sẽ là viễn cảnh trong những tháng hè còn lại nếu giá vé máy bay vẫn neo cao.

Tú Nguyễn - Bích Phương