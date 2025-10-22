Dự kiến trình phương án một bộ sách giáo khoa vào tháng 11

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết đề án xây dựng một bộ sách giáo khoa thống nhất đang được hoàn thiện; Bộ sẽ xin ý kiến Tổng Bí thư, trình Thủ tướng phê duyệt trong tháng 11.

Tại phiên thảo luận tổ chiều 22/10 về các dự án luật sửa đổi Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục nghề nghiệp, đại biểu Nguyễn Anh Trí băn khoăn về lộ trình thực hiện chủ trương một bộ sách giáo khoa thống nhất. Ông cho rằng kế hoạch áp dụng từ năm học 2026-2027 là "rất gấp", bởi đã gần hết năm 2025. Ông đề nghị bổ sung nội dung này vào luật để Bộ Giáo dục và Đào tạo có cơ sở pháp lý triển khai.

Đại biểu Nguyễn Tuấn Thịnh (Hà Nội) cho rằng khi thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa, cần có giải pháp khả thi như in sách tặng nhà trường để cho học sinh mượn, vừa tiết kiệm vừa tránh lãng phí khi phải mua mới mỗi năm. Nếu sách bị hư hỏng hoặc mất, học sinh bồi hoàn hoặc mua bổ sung.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Trả lời ý kiến đại biểu, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết đề án đang được các cơ quan hoàn thiện. Bộ sẽ xin ý kiến Tổng Bí thư, trình Thủ tướng phê duyệt trong tháng 11 để kịp triển khai từ năm học 2026-2027. Ông nói việc sửa đổi cùng lúc ba luật giáo dục nhằm giải quyết các vấn đề chồng chéo, tạo hành lang pháp lý thống nhất cho toàn hệ thống, đồng thời mở ra cơ hội đổi mới căn bản, toàn diện trong quản lý, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Bộ trưởng nhấn mạnh quá trình sửa đổi ba luật không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn, khắc phục hạn chế mà còn thể chế hóa quan điểm của Bộ Chính trị về thúc đẩy phát triển nhanh, mạnh hệ thống giáo dục, tăng vai trò quản lý của Nhà nước với cơ sở công lập và khuyến khích đóng góp từ khu vực ngoài công lập.

Chủ trương xây dựng một bộ sách giáo khoa thống nhất được nêu tại Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị ban hành cuối tháng 8, yêu cầu rà soát chương trình giáo dục phổ thông, bảo đảm cung cấp một bộ sách duy nhất áp dụng toàn quốc từ năm học 2026-2027, tiến tới cấp miễn phí cho tất cả học sinh vào năm 2030.

Trước đó, Nghị quyết 88 năm 2014 của Quốc hội quyết định chủ trương "một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa" theo hướng xã hội hóa biên soạn, chấm dứt độc quyền xuất bản. Từ năm 2020, chương trình giáo dục phổ thông mới bắt đầu áp dụng, mỗi khối lớp có ba bộ sách để các trường lựa chọn sử dụng.

Sơn Hà