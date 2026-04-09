Dự kiến đầu tư 8,22 triệu tỷ đồng vốn công 5 năm tới

Từ nay đến 2030, Chính phủ đề xuất tổng vốn đầu tư công là 8,22 triệu tỷ đồng - gấp 2,7 lần thực hiện 5 năm trước.

Chiều 9/4, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn trình Quốc hội kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, Chính phủ đề xuất tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn là 8,22 triệu tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương 3,8 triệu tỷ và địa phương 4,22 triệu tỷ đồng.

Về phương án phân bổ ngân sách trung ương, Chính phủ đề xuất dùng khoảng 2,78 triệu tỷ đồng cho các dự án (thuộc Chương trình hành động của Ban chấp hành Trung ương, dự án trọng điểm, chiến lược quốc gia và nhiệm vụ khác của các bộ, địa phương).

Gần 29.690 tỷ đồng sẽ được phân bổ cho dự án vành đai 4 TP HCM. Đây là dự án quan trọng quốc gia khởi công mới giai đoạn 2026-2030 đã rõ cơ cấu vốn ngân sách trung ương trong tổng mức đầu tư.

Chính phủ muốn dự phòng 10% (380.000 tỷ đồng). Khoảng 349.000 tỷ chi cho các dự án đầu tư công khẩn cấp, dự án chuyển tiếp vốn trong nước, thu hồi vốn ứng trước, thanh toán nợ đọng.

Trước đó, Quốc hội đã duyệt chủ trương đầu tư 5 dự án quan trọng quốc gia 5 năm tới có nhu cầu vốn hơn 1,1 triệu tỷ đồng. Ngoài vành đai 4 TP HCM, 4 dự án còn lại gồm đường sắt tốc độ cao Bắc Nam (841.709 tỷ đồng), đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng (167.786 tỷ), cao tốc Quy Nhơn - Pleiku (42.384 tỷ), cao tốc Vinh - Thanh Thủy (22.429 tỷ).

Để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đầu tư công trung hạn, Chính phủ cho biết sẽ chọn dự án đầu tư trên cở sở đánh giá đầy đủ hiệu quả kinh tế, tài chính và kinh tế - xã hội. Nhà điều hành cũng đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng thể chế quản lý đầu tư công.

5 năm trước, Quốc hội đã duyệt mức đầu tư công 2,87 triệu tỷ đồng, trong đó hơn một nửa là vốn ngân sách trung ương. Chính phủ đã giao vốn trung ương cho 4.652 dự án (giảm 50% so với giai đoạn trước đó). Tính tới cuối 2025, giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 3,02 triệu tỷ đồng (vượt kế hoạch do ngân sách địa phương tăng thêm từ nguồn tăng thu, thu tiền sử dụng đất).

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết thống nhất với đề xuất của Chính phủ. Theo Ủy ban, mức vốn dự kiến 8,22 triệu tỷ đồng là phù hợp với kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm, kế hoạch vay, trả nợ công tới 2030.

Cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ rà soát, bảo đảm kế hoạch khả thi, cũng như tăng các giải pháp dự phòng rủi ro. "Vay đầu tư trong khả năng trả nợ, không tạo áp lực trả nợ quá lớn cho giai đoạn sau", Ủy ban Kinh tế và Tài chính lưu ý.

Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về kế hoạch đầu tư công trung hạn vào ngày 9-10/4 và tại hội trường ngày 21/4. Sau đó hai ngày, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết này.

