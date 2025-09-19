Lương giáo viên sẽ có 'hệ số đặc thù'

Với hệ số dự kiến 2,1-7,55, giáo viên nhận lương tháng 4,9 đến 17,66 triệu đồng, song sẽ có hệ số đặc thù và phụ cấp để "cao nhất" trong nhóm hành chính sự nghiệp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 18/9 bắt đầu lấy ý kiến về Thông tư quy định mã số, bổ nhiệm và xếp lương với giáo viên công lập, gồm cấp mầm non, phổ thông (tiểu học, THCS và THPT). Ở mỗi cấp học, họ được chia làm ba nhóm: giáo viên, giáo viên chính và giáo viên cao cấp, tương đương bậc III, II và I hiện nay.

Theo đó, hệ số lương với thầy cô ở bậc mầm non không đổi, từ 2,1 đến 6,38.

Với bậc phổ thông, hệ số của giáo viên, giáo viên chính (hạng III và II trước đây) vẫn từ 2,34 tới 6,38. Chỉ nhóm giáo viên cao cấp (hạng I cũ) được tăng, từ hệ số 4,4-6,78 lên 5,75-7,55. Với lương cơ sở là 2,34 triệu đồng, nhóm này nhận tối thiểu 13,4-17,66 triệu đồng một tháng, tăng chừng 2-3 triệu đồng so với hiện nay.

Bảng lương mới của giáo viên theo dự kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

Tất cả mức trên tương tự viên chức trong các cơ quan hành chính sự nghiệp. Trong khi đó, Luật Nhà giáo được Quốc hội thông qua hồi tháng 6 xác định giáo viên được xếp cao nhất trong hệ thống thang bảng lương.

Tối 18/9, trả lời VnExpress, đại diện Cục Nhà giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo, nói dự thảo Thông tư mới để xác định giáo viên thuộc ngạch, bậc nào. Còn ngoài tiền lương theo quy định chung, họ sẽ có thêm phụ cấp và "hệ số đặc thù" để đảm bảo nguyên tắc lương nhà giáo "cao nhất". Bộ đang tham mưu Nghị định Chính phủ về việc này.

Trước đó, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết lương cơ bản của tất cả giáo viên dự kiến tăng ít nhất hai triệu đồng một tháng, nhiều nhất lên tới 5-7 triệu.

Số này chưa gồm các loại phụ cấp (thâm niên, ưu đãi nghề, chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp đặc thù với nghệ nhân, giáo viên dạy người khuyết tật, công tác ở vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn...). Trong đó, riêng phụ cấp ưu đãi nghề sẽ tăng từ 30-70% lên 70-100%, theo Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Giáo viên trường tiểu học Bùi Văn Mới, phường Phước Long, TP HCM, trong ngày khai giảng 5/9/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Cả nước có hơn 1,05 triệu thầy cô bậc mầm non và phổ thông hưởng lương ngân sách. Trong đó, giáo viên hạng I (cao cấp) ở THCS và THPT chỉ chiếm khoảng 0,2-0,6%, riêng bậc mầm non và tiểu học gần như không có. Còn lại, phần lớn được xếp hạng II và III.

Lương giáo viên hiện từ 4,9 đến 15,87 triệu đồng một tháng, tùy bậc học. Sau khi cộng các loại phụ cấp, tổng số khoảng 6,6 đến 30 triệu đồng.

Thanh Hằng