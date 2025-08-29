Du khách trắng đêm giữ chỗ chờ xem tổng duyệt diễu binh

Tối 29/8, trên các tuyến phố trung tâm Hà Nội, nhiều người dân và du khách trải bạt, mang theo vali, chăn và đồ ăn để nghỉ ngơi ngay trên phố, giữ chỗ xem buổi tổng duyệt diễu binh.

Sau trận mưa lớn tối 29/8, dòng người bắt đầu đổ về đoạn đường Lê Duẩn gần ga Hà Nội. Chỉ vài tiếng, các lán nghỉ trước ga đã kín người, chủ yếu là các gia đình thay phiên nhau túc trực. Thông thường, phòng chờ ga Hà Nội đóng cửa sau 23h khi hết chuyến tàu cuối, nhưng tối 29/8 mở xuyên đêm để phục vụ người dân, du khách chờ xem diễu binh. Bên trong có hai nhà vệ sinh, quạt và điều hòa mát lạnh, nhưng chưa nhiều người vào nghỉ, phần lớn vẫn trải bạt, giữ chỗ bên ngoài lán.

Chị Đặng Hiền, quê làng Quảng Phú Cầu, cùng cả gia đình 14 người có mặt tại khu vực ga Hà Nội từ trưa 29/8. Cả nhà đi từ 12h, đến ga lúc 14h, chưa kịp ghé phòng trọ đã "vội" ra giữ chỗ. 14 người rủ nhau mặc đồng phục cờ đỏ sao vàng, mang theo vali cỡ đại, chuẩn bị đủ đồ dùng để giữ chỗ từ đêm 29/8 cho đến ngày 2/9.

Chị HIền và chiếc vali cỡ đại chuẩn bị cho hai đêm cắm trại xem tổng duyệt và buổi diễu binh chính thức. Ảnh: Tú Nguyễn

Buổi tổng duyệt sát ngày lễ chính 2/9, gia đình chị Hiền thuê 10 phòng trọ gần khu vực ga Hà Nội với giá 500.000 đồng mỗi phòng, thay phiên nhau về nghỉ.

"Người trẻ trực chỗ, người già về phòng, mệt nhưng tinh thần yêu nước lên cao, ra đường vui quá nên hết mệt", chị Hiền nói và cho hay cả nhà không bỏ sót buổi hợp luyện nào trong tháng qua, mỗi ngày đổi một vị trí. Chị Hiền nhớ mãi buổi hợp luyện ngày 27/8, trời mưa xối xả cả ngày nhưng từ 5h sáng cả nhà đã có mặt trên phố Trần Phú, chọn vị trí đẹp đón đoàn diễu binh.

Gia đình chị Hiền diện đồng phục cờ đỏ sao vàng. Ảnh: Tú Nguyễn

Chị cho hay sáng 2/9, khoảng 30 người từ Quảng Phú Cầu, gồm bạn bè, anh em sẽ cùng nhau có mặt tại đường Lê Duẩn. "Muốn xem trọn vẹn nhất phải ra ngã tư Trần Phú, nhà tôi đã xem đủ góc nên chọn vị trí này", chị chia sẻ.

Khu vực Lê Trực - Trần Phú cũng chật kín người dân và du khách giữ chỗ xem tổng duyệt dưới cơn mưa nhỏ. Chị Hoàng Thị Vân (áo đen) cùng gần 30 người trong gia đình từ huyện Chương Mỹ cũ có mặt từ 7h sáng. Họ mang theo xoong, nắp vung, chăn mỏng, loa đài để hát hò và chuẩn bị nghỉ lại qua đêm.

"Dân chơi không sợ mưa rơi," chị cười nói khi trời vẫn lất phất mưa.

Ba buổi tập duyệt trước đó, gia đình chị đều có mặt, lựa chọn Trần Phú vì đây sẽ là tuyến có nhiều khối diễu binh đi qua. Chị cho hay dù trời có mưa, tinh thần cả nhà vẫn rất cao.

Chị Hoàng Thị Vân và gia đình 30 người cùng nhau thâu đêm chờ xem diễu binh trên đường Trần Phú. Ảnh: Lê Thanh Hằng

Chị Phan Thị Thủy, từ Phú Thọ, xếp hàng đặt chỗ từ 5h sáng nay. Chị cùng 15 người phụ nữ trong gia đình tới Hà Nội "đu concert quốc gia" lần hai. Trời mưa nhỏ không làm giảm sự hào hứng của chị Thủy. Chị liên tục hò reo, vẫy cờ và hát cùng những người lạ xung quanh.

"Các chiến sĩ đã luyện tập rất vất vả để cho sự kiện quan trọng này, mình chịu khó một chút không vấn đề gì", chị nói.

Hoàng Đăng Khánh, 7 tuổi, học sinh tiểu học Gia Cẩm (Phú Thọ), theo mẹ lên Hà Nội từ trưa nhưng đến tối muộn vẫn chưa tìm được chỗ ngồi. Cậu bé đội ô ngồi dưới mưa ở ngã tư Tràng Tiền – Đinh Tiên Hoàng, chờ vãn người rồi tiếp tục cùng mẹ đi tìm vị trí. Đến 22h20, quanh bờ hồ Hoàn Kiếm, lượng người đã thưa hơn, chủ yếu là những người chưa tìm được lối ra do các tuyến đường bị phong tỏa, số còn lại tỏa đi dọc các tuyến diễu binh để kiếm chỗ.

Không chỉ người dân, du khách quốc tế cũng bị cuốn vào bầu không khí sôi động trước thềm lễ Quốc khánh. Anh Rudolph, du khách Đức, thuê khách sạn cách ga Hà Nội khoảng 10 phút đi bộ, cho biết đã ở Thủ đô 5 ngày nên sớm nghe tin về các buổi diễu binh. Anh muốn ra xem sáng 30/8, không định ở lại giữ chỗ như mọi người mà về khách sạn ngủ, 5h mai mới ra đường. Khi nghe nhiều người nói "chỉ ngủ lại qua đêm mới có cơ hội", Rudolph có phần thất vọng nhưng vẫn quyết định thử vận may quay lại vào sáng mai.

Điều khiến anh ngạc nhiên là cảnh tượng hàng nghìn người dân trải bạt, ngủ ngay vỉa hè để chờ đoàn diễu binh.

Rudolph ấn tượng với cảnh thâu đêm chờ xem diễu binh của người dân ở ga Hà Nội. Ảnh: Tú Nguyễn

"Tôi không tin nổi vào mắt mình, tinh thần dân tộc của người Việt thật sự ấn tượng, chưa từng thấy sự cuồng nhiệt nào như vậy, kể cả trong dịp Quốc khánh ở Đức", anh bày tỏ.

Lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh diễn ra vào 6h30 sáng 30/8 tại Quảng trường Ba Đình với sự tham gia đầy đủ lực lượng gồm các khối đi trên bộ, cơ giới, trên không và dưới nước. Khối diễu binh khoảng 16.000 người, gồm 43 khối đi, 18 khối đứng cùng 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an.

Đánh trống Ông Phạm Văn Tâm, ở Xuân Đỉnh, khoác Quốc kỳ trên vai, đánh trống khuấy động không khí ở phố Trần Phú. Video: Thanh Hằng

Nhóm phóng viên