Du khách 'mách' kinh nghiệm chọn chỗ xem diễu binh 2/9

Để không phải chen chúc mà vẫn có vị trí đẹp xem các khối diễu binh tại Hà Nội, nhiều người dân và du khách đã đúc kết những kinh nghiệm sau hai buổi hợp luyện, chuẩn bị ngày sơ duyệt và tổng duyệt sắp tới.

Hai buổi hợp luyện diễu binh tại quảng trường Ba Đình (21 và 24/8) đã mang đến trải nghiệm khó quên cho hàng nghìn người dân và du khách ở Hà Nội dịp này. Trước lễ diễu binh chính thức 2/9, sẽ còn hai buổi sơ duyệt và tổng duyệt vào ngày 27 và 30/8. Từ kinh nghiệm của những người đã tham gia, dưới đây là tổng hợp các lưu ý về hành trình di chuyển và gợi ý chọn vị trí, để có được trải nghiệm trọn vẹn hơn.

Ngã tư Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ, một trong những điểm cuối của hành trình, nơi nhiều người dân đợi từ sáng để được xem. Ảnh: Quý Lưu

Để theo dõi đầy đủ các khối diễu binh, nhiều khán giả chọn đến từ rất sớm, ưu tiên các điểm cao thoáng, thuận tiện di chuyển và quan sát.

Tại buổi hợp luyện lần đầu tối 21/8, nhiều người đến từ sáng để giữ chỗ đẹp. Những người có mặt vào khoảng 15h đã không thể tiếp cận vì các chốt an ninh được siết chặt.

Hạnh Hạnh, sống tại Liễu Giai, cho biết rời nhà từ 9h sáng, sớm gần 12 tiếng so với giờ hợp luyện. Chị cho hay cần kiểm tra kỹ các khu vực cấm đường và hạn chế giao thông. Nếu đi xe máy thì nên tìm chỗ gửi xe từ xa rồi đi bộ vào. Đi ôtô hay gọi xe công nghệ sẽ khá bất tiện vì xe không thể tiếp cận sát các điểm xem.

Chọn vị trí quan sát

Theo bố trí, các khối diễu binh xuất phát từ ba hướng khác nhau rồi tiến vào Quảng trường, sau đó rẽ về 6 nhánh đường. Vì vậy, khán giả muốn theo dõi đoàn nào cần chọn vị trí phù hợp từ trước.

Quán cà phê hai tầng với tầm nhìn hướng ra mặt đường là lựa chọn lý tưởng, với không gian thoáng, dễ quan sát và tránh được chen lấn. Tuy nhiên, góc nhìn trong quán thường hơi xéo, không trực diện đoàn diễu binh. Bù lại, ngồi trong quán có thể sử dụng tiện ích như vệ sinh, gọi đồ ăn, tránh nắng mưa.

Chị Hạnh Hạnh cho biết đã chọn quán cà phê hai tầng trên đường Nguyễn Thái Học, tầm nhìn hướng ra đường lớn để quan sát đoàn diễu binh tuyến 2 (khối Quân đội trong nước và quốc tế, Dân quân tự vệ, Công an). Các khối này di chuyển theo hướng Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền. Trong các buổi tiếp theo, chị Hạnh dự định sẽ ghé thử các vị trí như Lê Duẩn hoặc Kim Mã để thay đổi góc nhìn.

Các chiến sĩ phòng hóa thuộc Binh chủng Hóa học, lực lượng này 10 năm mới lại tham gia diễu binh. Ảnh: Hạnh Hạnh

Phạm Thế Hiển, 29 tuổi, sống tại TP HCM, đã ghi lại nhiều khoảnh khắc đẹp của đoàn diễu binh. Anh chọn ngã tư Hàng Cháo làm điểm dừng chân và tìm được những góc chụp ưng ý. Để có vị trí "đắc địa" này, Hiển đến từ 11h, tranh thủ ngồi cà phê, ăn uống rồi canh thời gian ra xếp hàng giữ chỗ.

"Khu vực Quảng trường Ba Đình và trục đường Lê Hồng Phong có thể quan sát nhiều khối diễu binh cùng khí tài", Hiển nói và cho biết khu vực này thường bị phong tỏa sớm.

Một trong những vị trí được nhiều người đánh giá cao là đoạn giao Hùng Vương - Phan Đình Phùng, gần công viên Mai Xuân Thưởng. Đây là điểm tập kết trước khi các khối tiến vào Quảng trường. Khu vực này thường rất đông, khán giả cần đến sớm để có chỗ đẹp.

Xe tăng T-54B cải tiến, T-55, T-90SK, T-62 trên đường Hùng Vương. Ảnh:Giang Huy

Từ kinh nghiệm sau hai buổi hợp luyện, Hoàng Anh ở Hà Nội gợi ý khán giả nên chọn vị trí xem diễu binh dựa trên lực lượng mình muốn theo dõi và đặc điểm từng khu vực.

Với những ai muốn xem các khối quân đội, công an, xe chỉ huy và khối Hồng Kỳ, đoạn đường Liễu Giai - Văn Cao là lựa chọn lý tưởng. Trong khi đó, tuyến Lê Duẩn gần Công viên Thống Nhất cũng có không gian rộng để xem toàn cảnh đoàn quân đội, công an đi qua.

Nếu yêu thích các khối xe cơ giới, khán giả nên chọn tuyến Trần Phú – Nguyễn Tri Phương. Khu vực này có vỉa hè rộng, xung quanh chủ yếu là các cơ quan nhà nước.

Ngược lại, khu vực trung tâm như Tràng Thi - Tràng Tiền, nơi có lực lượng dân quân tự vệ đi qua, được dự báo sẽ rất đông người, gây khó khăn cho việc quan sát. Những ai đến muộn có thể chọn tuyến Hàng Khay - Tràng Tiền nhưng cần tránh khu vực trước Nhà hát Lớn để không bị chen lấn.

Sau khi kết thúc, các gia đình có trẻ nhỏ hoặc du khách có thể di chuyển ra khu vực hồ Hoàn Kiếm để nghỉ ngơi, ăn uống tại các hàng quán.

Điểm gửi xe

Hà Nội đã bố trí nhiều điểm trông giữ xe thuận tiện, bao gồm 12 khuôn viên trường đại học và 68 điểm được cấp phép trên lòng đường.

Du khách, người dân có thể lựa chọn gửi xe tại các trường đại học lớn như Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Hà Nội... Với những người đi từ xa bằng ôtô, hai bãi xe dưới chân cầu Chương Dương (đường Trần Nhật Duật) là điểm gửi phù hợp với mức giá khoảng 300.000 đồng.

Ngoài ra, một lựa chọn thuận tiện khác là gửi xe tại Bệnh viện Xanh Pôn, sau đó di chuyển ra các vị trí xem diễu binh gần đó trên phố Nguyễn Thái Học hoặc Trần Phú. Khu vực này còn có ưu điểm là khán giả có thể nghỉ ngơi và ăn uống tại căng tin bệnh viện.

Hà Nội bố trí 100 điểm tại 4 khu vực chính cho người dân gửi xe, sau đó sử dụng phương tiện công cộng vào trung tâm.

Lưu ý an toàn và trật tự

Để đảm bảo an toàn và trật tự cho các buổi diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân và du khách tuân thủ nghiêm túc các hướng dẫn về phân luồng giao thông, không băng qua đường hoặc vào khu vực cấm.

Người xem cũng cần tránh các hành vi gây nguy hiểm và mất mỹ quan như trèo lên trạm điện, hàng rào hoặc đứng trên phương tiện của người khác để chụp ảnh.

Về vấn đề vệ sinh, ban tổ chức kêu gọi người dân giữ gìn không gian chung, không xả rác bừa bãi. Hình ảnh lá cờ Tổ quốc cũng cần được trân trọng, không vứt bỏ sau khi sử dụng mà nên được thu gom đúng nơi quy định.

Người dân dọn rác sau buổi xem hợp luyện diễu binh tối 24/8. Ảnh: Quý Lưu

Khán giả dự định xem diễu binh nên chủ động lên lịch trình và chọn trước vị trí, do nhiều tuyến đường trung tâm như Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Lê Duẩn, Tràng Thi, Hàng Khay... sẽ hạn chế giao thông và hàng quán có thể đóng cửa sớm.

Về vật dụng cá nhân, đồ ăn nhẹ, nước uống, áo khoác mỏng hoặc áo mưa là những thứ cần thiết. Để hòa mình vào không khí sôi nổi, nhiều người cũng chuẩn bị thêm quạt tay, băng đô và áo cờ đỏ sao vàng.

Một lưu ý quan trọng là việc di chuyển sau sự kiện. Tình trạng ùn tắc và khó gọi xe công nghệ là điều khó tránh. Vì vậy, việc đi bộ đến các ga tàu điện gần nhất được xem là phương án di chuyển thuận tiện và chủ động hơn cho người dân và du khách.

Lịch sơ duyệt và tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

- Sơ duyệt: 20h ngày 27/8

- Tổng duyệt: 6h30 ngày 30/8

Bích Phương - Tuấn Anh