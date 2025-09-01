Du khách loay hoay vì phong toả đường sớm trước giờ diễu binh

Hà NộiNhiều du khách trong nước và quốc tế gặp khó khăn, gần như bất lực di chuyển khi hàng loạt tuyến đường bị phong tỏa sớm trước 4 tiếng so với quy định.

Từ 18h, nhiều tuyến đường quanh Quảng trường Ba Đình được lực lượng chức năng dựng hàng rào ngăn xe qua lại, sớm hơn dự kiến khoảng 4 tiếng. Nhiều người dân và du khách loay hoay tìm lối di chuyển đến các điểm có thể "cắm trại" chờ xem diễu binh.

Ga Hà Nội nằm trên đường Lê Duẩn - nơi nhiều khối diễu binh đi qua trước khi tập kết về Công viên Thống Nhất - trở thành điểm tập trung hàng nghìn người dân. Sân ga, nhà chờ, sảnh chính đều chật kín. Nhóm chị Lâm Hoàng Khánh Ngân đi hơn 270 km từ Cao Bằng xuống Hà Nội, di chuyển bằng nhiều phương tiện, cuối cùng đi bộ hơn 5 km để tới đây.

Nhóm chị Khánh Ngân trên đường Lê Duẩn. Ảnh: Anh Tú

"Quanh khu vực đều cấm đường đường, chúng tôi đặt khách sạn cách đây 1 km mà không biết làm sao để di chuyển đến", chị Ngân nói.

Không riêng nhóm chị Ngân, nhiều du khách quốc tế cũng mắc kẹt. Lyna, du khách Đức, bị giữ chân tại Khâm Thiên vì đường Lê Duẩn phong tỏa. Khách sạn Lyna đã đặt chỉ cách 3 km nhưng không thể tới. "Tôi rất mệt, phải uống nước để lấy sức, check bản đồ liên tục nhưng không có phương án nào khả thi", Lyna chia sẻ.

Cảnh sát cơ động, CSGT lập hàng rào hai lớp để kiểm soát người, xe trên đường Ngọc Hà dẫn vào khu Quảng trường Ba Đình. Ảnh:Thanh Tùng

Đứng cách đó 100 m, Christopher, 65 tuổi, cùng con gái đến khu phố đường tàu đoạn Khâm Thiên, sau đó cũng không tìm nổi đường về khách sạn gần ga Hà Nội. "Tôi rất ấn tượng khi thấy hàng nghìn người Việt sẵn sàng ngủ ngoài đường để chờ diễu binh. Tôi không đủ sức chờ tới sáng nhưng chắc chắn sẽ tìm cách xem bằng được", ông nói, trong khi vẫn loay hoay giữa dòng người ken đặc.

Tại phố Bà Triệu - Hàng Khay, an ninh dựng hàng rào chốt chặn từ sớm. Liam Beirne, du khách Anh đã ở Hà Nội một tháng, bất ngờ khi chiều 1/9 các tuyến đổ ra hồ Hoàn Kiếm đều bị phong tỏa. Anh cố tìm đường trên bản đồ, cho biết đã quen cảnh đông đúc, đôi khi hỗn loạn của Hà Nội nên không thấy phiền, coi đây là dịp đi bộ khám phá phố phường. Nam du khách nói tối sẽ bắt xe ôm về khách sạn ở Tây Hồ, sáng mai nếu thuận lợi sẽ ra phố gần đó xem diễu binh và pháo hoa.

Ở ngã tư Hai Bà Trưng - Quang Trung, Max và Olgh, khách Ba Lan cũng gặp cảnh tương tự. Không rõ lịch cấm đường, họ không thể đi bộ về khách sạn cách 2 km, trong khi 21h đã có chuyến xe đi Hà Giang. Hai du khách lo lắng lỡ chuyến, chỉ mong sớm tìm được lối về kịp giờ.

Khu vực Tràng Tiền - Hoàn Kiếm được kiểm soát nghiêm ngặt, chỉ cựu chiến binh và người có thẻ ưu tiên mới được vào trong. Elsa và Jules, du khách Bỉ đang trong chuyến đi ba tuần ở Việt Nam, cho hay đã đi loanh quanh khu vực gần một tiếng mà chưa tìm được chỗ ngồi, giờ muốn về khách sạn cũng khó. "Người Hà Nội thân thiện, đi đâu họ cũng chỉ đường nhiệt tình. Nhưng không hiểu sao tôi đi vòng mãi lại quay về chỗ cũ", Jules cười.

Elsa và Jules (nữ) trên phố Hai Bà Trưng tối 1/9. Ảnh: Phương Anh

Rachelle (áo hồng) và Elisabeth, du khách Australia, đi từ 18h lên khu vực Tràng Tiền theo lời khuyên của nhân viên khách sạn. "Nếu không đi sớm thì chắc chắn sẽ bị cấm đường, không vào được nữa", Rachelle nói không thể vào khu vực chính, họ chọn ngồi vòng ngoài và không bực bội vì điều đó. "Người dân Việt đi xem diễu binh, còn chúng tôi đi xem họ đi xem diễu binh – điều này thú vị hơn nhiều", Elisabeth cho biết. Rachelle nhấn mạnh "Amazing! Amazing! Amazing!" (Thật kinh ngạc) để miêu tả không khí.

Rachelle và Elisabeth tại phố Tràng Tiền tối 1/9. Ảnh: Phương Anh

"Ở Việt Nam, hòa bình có màu cờ đỏ sao vàng, hiện diện ở áo, cờ, khăn... cả trên những ngôi nhà", Rachelle và cho biết rất ấn tượng với sắc đỏ vàng ngập tràn phố phường.

Từ sáng 31/8, nhiều du khách từ các tỉnh thành đã đổ về Hà Nội, sẵn sàng ăn uống đơn giản, nhịn tắm, trải chiếu ngủ ngoài đường hai ngày để giữ chỗ đẹp xem diễu binh. Chiều cùng ngày, không ít người đã "cắm trại" trên đường Hùng Vương - một trong những điểm ngắm đoàn diễu binh thuận lợi nhất để giữ vị trí xem diễu binh sáng 2/9. Trong khi đó, những du khách đến Hà Nội vào chiều tối 1/9 lúng túng không tìm được đường vào các tuyến đường nơi có các đoàn diễu binh đi qua.

Cô Lã Thị Thủy, sống ở Thanh Oai, cho biết gia đình khởi hành lúc 17h, đến Khâm Thiên khoảng 18h30 thì gặp chốt chặn, không thể tiếp tục. "Tôi đã chuẩn bị tâm lý sẽ đông, nhưng không ngờ cấm đường quá sớm. Giờ chỉ biết đứng chờ, hy vọng tìm được lối đi", cô Thuỷ nói.

Anh Nguyễn Toán Đạt, sống tại Hải Phòng, cùng đoàn 13 người trong gia đình đã chờ gần một tiếng ở đoạn Quang Trung - Hai Bà Trưng nhưng không vào được chỗ xem diễu binh. Anh cũng chuẩn bị cả bạt, đồ ăn uống để cắm trại ngoài đường tối nay. ''Tôi cố chờ thêm vài tiếng nữa, nếu không vào được đành bỏ cuộc xem diễu binh", anh nói.

Ngày mai, Việt Nam tổ chức Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh vào 6h30 tại quảng trường Ba Đình. Buổi lễ có sự tham gia đầy đủ lực lượng, gồm các khối đi trên bộ, cơ giới, trên không và dưới nước. Khối diễu binh gần 16.000 người, gồm 43 khối đi, 18 khối đứng cùng 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội, Công an.

Nhóm phóng viên