Dự báo thời tiết Hà Nội từ hôm nay đến 2/9

Từ chiều nay, Hà Nội gần như dứt mưa, nhiều khu vực hửng nắng, thuận lợi cho lễ sơ duyệt chuẩn bị cho đại lễ A80; đến ngày 2/9 sau 8h trời tạnh ráo.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết từ chiều đến đêm nay, các hình thái gây mưa như hoàn lưu bão Kajiki, gió đông nam ẩm không còn tác động nên Hà Nội dứt mưa, một số khu vực hửng nắng. Từ nửa đêm đến sáng 28/8, một số nơi mưa nhỏ gián đoạn, sau đó trời tạnh ráo.

Ngày 29/8, thời tiết Thủ đô phổ biến ít mưa, thuận lợi cho các hoạt động chuẩn bị đại lễ. Từ chiều 29/8 đến hết ngày 30/8, Hà Nội sẽ có mưa, tuy nhiên lượng không quá lớn, gây ngập lâu và sâu như ngày 25/8.

Nữ sinh chuẩn bị cho buổi tổng duyệt chiều 27/8. Ảnh: Đức Đồng

Trong dịp nghỉ lễ, vào đêm 1/9 và sáng 2/9, Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa nhỏ, từ sau 8h trời tạnh ráo. Như vậy khung 6-8h ngày 2/9 tại quảng trường Ba Đình, các nghi lễ như rước đuốc truyền thống, chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước có thể bị ảnh hưởng bởi mưa.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo chiều tối nay nhiệt độ Hà Nội 25-27 độ C, khả năng mưa giảm còn dưới 20%. Ngày 30/8, nhiệt độ 26-32 độ C, khả năng mưa 55%, tuy nhiên mưa chủ yếu vào ban đêm. Ngày 2/9, Hà Nội 28-34 độ C.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân nên theo dõi thường xuyên các bản tin cập nhật của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia để có thông tin mới nhất phục vụ sinh hoạt và kế hoạch di chuyển trong những ngày tới.

Ngày 2/9, Việt Nam sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (A80) tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Lễ diễu binh có sự tham gia đầy đủ lực lượng, gồm các khối đi trên bộ, lực lượng cơ giới, trên không và dưới nước. Khối diễu binh gần 16.000 người, gồm 43 khối đi, 18 khối đứng cùng 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội, Công an.

Gia Chính

>>Dự báo chi tiết thời tiết 7 ngày tại đây.