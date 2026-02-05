Dự án thương hiệu Trump ở Hưng Yên được phép bán cho người nước ngoài

Khu phức hợp Trump International Hung Yen được phân bổ tối đa 250 căn thấp tầng và 30% tổng số căn hộ để bán cho người nước ngoài.

Theo thông báo của Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên, dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu (tên thương mại: Trump International Hung Yen) được phép bán cho người nước ngoài.

Cụ thể, cá nhân và tổ chức nước ngoài được sở hữu tối đa 250 căn nhà riêng lẻ tại tiểu khu 2, 3 và một phần tiểu khu 1 của dự án. Với chung cư, họ được sở hữu tối đa 30% tổng số căn thuộc tiểu khu 3.

Sở Xây dựng lưu ý chủ đầu tư chỉ được bán nhà đủ điều kiện và không vượt số lượng trên.

Theo Luật Nhà ở 2023, tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu tối đa 30% tổng số căn hộ có mục đích để ở của một tòa nhà và tối đa 250 căn thuộc khu vực có dân số tương đương một phường. Mọi giao dịch vượt quá số lượng không có giá trị pháp lý và bên bán phải bồi thường thiệt hại cho khách hàng.

Trump International Hung Yen được chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 5/2025, thuộc địa bàn 3 xã Châu Ninh, Khoái Châu và Chí Minh. Chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên - công ty con do Kinh Bắc (KBC) sở hữu 85% vốn điều lệ.

Dự án được triển khai thông qua hợp tác với Tập đoàn Trump (The Trump Organization) với quy mô hơn 888 ha, tổng mức đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD .

Theo quy hoạch, dự án gồm 4 tiểu khu, trong đó hai khu dân cư sinh thái gắn với sân golf cao cấp và sân golf sinh thái có quy mô dân số lần lượt 3.500 và 1.800 người. Khu đô thị thương mại dịch vụ đáp ứng nhu cầu của 29.700 người, còn lại là cây xanh, công viên chuyên đề.

Hạng mục sân golf được quy hoạch trên diện tích hơn 240 ha với 54 hố, gồm sân 36 hố và 18 hố. Bên cạnh đó, dự án còn 7,3 ha đất được bố trí để phát triển nhà ở xã hội và khu công viên chuyên đề rộng 99 ha.

Ngọc Diễm