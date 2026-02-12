Dự án nhà xã hội Ngọc Hồi, Hà Nội dự kiến gần 25 triệu một m2

Hơn trăm căn nhà xã hội tại xã Ngọc Hồi có giá tạm tính gần 25 triệu đồng một m2, lọt nhóm dự án đắt hàng đầu khu vực phía nam, Hà Nội, dự kiến mở bán vào quý III.

Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa công bố thông tin dự án nhà xã hội tại khu đất ký hiệu 1 thuộc xã Ngọc Hồi. Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp số 7. Vị trí dự án thuộc huyện Thanh Trì cũ - khu vực cửa ngõ phía nam thành phố, cách hồ Hoàn Kiếm khoảng 15 km.

Dự án được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 3.300 m2, gồm một tòa chung cư cao 15 tầng với một hầm. Nguồn cung có 160 căn, trong đó 70% để bán, còn lại cho thuê mua.

Giá bán dự kiến 24,7 triệu đồng một m2 (gồm VAT, chưa có phí bảo trì). Với diện tích 40-59 m2, tổng tiền một căn hộ tại đây khoảng 988 triệu đồng đến hơn 1,4 tỷ đồng.

Giá thuê mua (gồm lãi vay của người mua, sau 5 năm họ sẽ được mua lại căn hộ) tạm tính 300.000 đồng mỗi m2, tương đương một căn dao động 12-17,7 triệu đồng một tháng.

Với đơn giá trên, khu nhà xã hội xã Ngọc Hồi lọt nhóm dự án nhà xã hội đắt hàng đầu khu vực phía nam. Hồi tháng 2/2025, dự án nhà xã hội UDIC Hạ Đình thuộc huyện Thanh Trì cũ cũng có giá tạm tính khoảng 25 triệu đồng một m2, tương đương 1,75 tỷ đồng cho một căn diện tích 70 m2.

Từ cuối 2024 đến nay, loạt dự án nhà xã hội tại Hà Nội được khởi công, nhưng giá có xu hướng tăng. Ba năm trước, giá mở bán mỗi m2 tại các dự án nhà ở xã hội dưới 20 triệu đồng, đến nay liên tục xuất hiện dự án 25-29,4 triệu đồng.

Năm ngoái, thành phố hoàn thành 5.158 căn hộ nhà ở xã hội, vượt khoảng 10% chỉ tiêu được giao. Thủ đô được giao hoàn thành 18.700 căn trong 2026.

Ngọc Diễm