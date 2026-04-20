Dự án nhà công nhân tại Bắc Ninh hơn 200 triệu đồng một căn

Hơn 160 căn nhà xã hội tại Yên Phong (Bắc Ninh) sẽ được mở bán đợt hai với giá từ 223 triệu đồng, đáp ứng nhu cầu an cư cho công nhân

Theo thông báo của Sở Xây dựng, dự án nhà ở cho người lao động tại khu công nghiệp xã Yên Phong tiếp tục mở bán căn hộ với 3 tòa (V1, V2 và V8) trong tháng 5. Chủ đầu tư dự án này là Tổng công ty Viglacera.

Hiện ba tòa chung cư đã hoàn thành thi công xây dựng, cung cấp 928 căn hộ diện tích 26-67 m2. Đợt mở bán này còn 162 căn. Mỗi m2 căn hộ tại tòa V8 từ 8,5 triệu đồng, hai tòa còn lại 10 triệu đồng trở lên. Để sở hữu căn hộ, người mua cần chi 223-674 triệu đồng.

Khu nhà xã hội cho công nhân tại xã Yên Phong của Tổng công ty Viglacera. Ảnh: CĐT

Giá cho thuê tại dự án nhà xã hội này dao động 44.000-60.000 đồng mỗi m2 một tháng, tùy tòa nhà, tương đương cả căn từ 1,1 đến 4 triệu đồng. Đơn giá bán và cho thuê đã gồm thuế VAT và kinh phí bảo trì. Chủ đầu tư cho biết thời gian bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 15/5 đến 15/6.

Khu nhà xã hội xã Yên Phong có quy mô khoảng 9,6 ha, gồm 4 khu nhà ở cao 9 tầng và 12 khu nhà thương mại thấp tầng. Một số tiện ích tại đây gồm trường học, nhà văn hóa, trạm y tế...

Cũng trong tháng 5, một dự án nhà xã hội khác cho công nhân tại khu đô thị mới phường Nếnh được chủ đầu tư nhận hồ sơ cho thuê đợt 1. Chủ đầu tư là liên danh Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng và Công ty Evergreen Bắc Giang. Sẽ có 247 căn cho thuê với giá 101.000 đồng mỗi m2 một tháng (gồm VAT và phí bảo trì). Thời gian nhận hồ sơ dự án này từ ngày 16/5 đến 16/6.

Khu nhà xã hội phường Nếnh có tổng diện tích hơn 3,2 ha gồm hai khu nhà xã hội cao 20 tầng, diện tích 25-70 m2. Một số tiện ích tại dự án có khu để xe, không gian sinh hoạt cộng đồng, cảnh quan cây xanh...

Bắc Ninh là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về kết quả phát triển nhà ở xã hội. Năm ngoái, tỉnh hoàn thành gần 20.000 căn, chiếm khoảng 20% tổng nguồn cung cả nước. Năm nay, tỉnh được giao chỉ tiêu 19.000 căn, cao hơn cả Hà Nội song tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thành trên 20.000 căn.

Đình Trí