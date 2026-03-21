Dự án nhà công nhân tại Bắc Ninh gần 390 triệu đồng một căn

Gần 900 căn nhà xã hội CT1 tại khu nhà ở công nhân xã Yên Phong, Yên Trung có giá dự kiến 15,5 triệu đồng một m2, mở bán từ 15/5.

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh vừa công bố thông tin Khu nhà ở công nhân và thương mại, dịch vụ khu công nghiệp xã Yên Phong, Yên Trung. Chủ đầu tư là liên danh Công ty HTTP - Văn Phú 1 (nay là Công ty cổ phần Đầu tư Grand Home).

Dự án gồm 3 khối nhà CT1, CT2 và CT3 với 7 tòa tháp. Trong đó, khối nhà CT1 đang thi công phần móng cọc, hai tòa CT2 đã hoàn thiện một phần, chuẩn bị bàn giao cho khách hàng, còn khu CT3 chưa triển khai. Tổng nguồn cung hơn 2.000 căn nhà xã hội diện tích 25m2 đến 50 m2.

Đợt mở bán này có 897 căn tại ba tòa khu CT1 với giá tạm tính 15,5 triệu đồng một m2 (đã gồm VAT và phí bảo trì). Người mua cần chi tổng 388-775 triệu đồng để sở hữu một căn. Chủ đầu tư bắt đầu nhận hồ sơ từ 15/5 đến 30/6.

Ngoài khu nhà xã hội, dự án còn bố trí khu đất hơn 6.000 m2 xây nhà ở thương mại, cung cấp 62 căn nhà liền kề và hơn 2.600 m2 xây trường mầm non.

Bắc Ninh là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về kết quả phát triển nhà ở xã hội. Năm ngoái, tỉnh hoàn thành gần 20.000 căn, chiếm khoảng 20% tổng nguồn cung cả nước. Năm nay, tỉnh được giao chỉ tiêu 19.000 căn, cao hơn cả Hà Nội song tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thành trên 20.000 căn.

Từ đầu năm đến nay, Bắc Ninh liên tục mở bán loạt dự án nhà xã hội giá 12-22 triệu đồng một m2. Đơn cử, khu nhà xã hội Thống Nhất Smart City tại huyện Yên Phong cũ mở bán 16 triệu đồng một m2, tương đương một căn từ 792 triệu. Hay 19 căn nhà xã hội tại Khu công nghiệp thị trấn Hồ (nay là phường Thuận Thành) của Tập đoàn Lan Hưng có giá bán 12,4-12,9 triệu đồng một m2, tổng giá trị một căn 400-900 triệu đồng.

Đình Trí