Dự án lấn biển rộng 32 ha được tiếp tục thực hiện

Quảng NinhDự án khu đô thị 10B ở phường Quang Hanh từng bị dừng để rà soát tác động môi trường và ranh giới với vùng đệm Vịnh Hạ Long được tiếp tục thực hiện.

Quyết định cho phép Công ty TNHH Đỗ Gia Capital tiếp tục triển khai thực hiện dự án được UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành sau khi rà soát ranh giới dự án Khu đô thị tại khu 10B Quang Hanh với vùng đệm của Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Quyết định cũng thực hiện hóa chủ trương của Thủ tướng nhằm rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng kéo dài, không để lãng phí tài sản, tiền của nhà nước, doanh nghiệp, người dân và xã hội.

Hiện trạng Dự án khu đô thị 10B ở phường Quang Hanh trước khi bị dừng thi công. Ảnh: Lê Tân

Tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Sở Tài chính, Sở Xây dựng, và UBND phường Quang Hanh phối hợp chặt chẽ với Công ty Đỗ Gia Capital trong quá trình triển khai, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình. Các hoạt động thi công sẽ được giám sát kỹ lưỡng để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định về môi trường, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu Công ty Đỗ Gia Capital tập trung nguồn lực, triển khai các hạng mục liên quan của dự án, đảm bảo xây dựng các hạng mục công trình theo đúng mục tiêu, quy mô, phạm vi, tiến độ... đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy...

Dự án khu đô thị 10B ở phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả được phê duyệt năm 2021 với tổng đầu tư hơn 1.230 tỷ đồng, diện tích gần 32 ha, trong đó gần 3,9 ha thuộc khu vực bảo vệ II (vùng đệm) của di tích quốc gia đặc biệt Vịnh Hạ Long.

Về mặt pháp lý, UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định dự án có đầy đủ giấy phép. Dự án được thực hiện bằng hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Với 3,9 ha ở vùng đệm vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản xin ý kiến Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và được Bộ này gửi công văn góp ý kiến.

Tháng 9/2023, Ban Quản lý vịnh Hạ Long kiểm tra, giám sát và nhận thấy đơn vị thi công đang đổ đất trực tiếp xuống bãi lầy, không có kè vây. Ban cho rằng điều này ảnh hưởng môi trường vịnh nên có văn bản đề nghị các sở, ban ngành kiểm tra, yêu cầu đơn vị thi công tuân thủ quy định bảo vệ môi trường.

Tháng 11/2023, đoàn liên ngành tỉnh Quảng Ninh kiểm tra thực tế việc thi công dự án, xác định có sai phạm như chưa làm đúng quy trình thi công như báo cáo đánh giá tác động môi trường đã phê duyệt.

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường phạt chủ đầu tư dự án lấn biển vịnh Hạ Long 125 triệu đồng vì không công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án và chưa thi công hệ thống kè bao quanh nhưng đã đổ đất đá xuống vùng nước ven bờ thuộc ranh giới quy hoạch dự án, chưa nạo vét bùn tại vị trí đổ đất khiến lượng bùn bị thủy triều cuốn ra xa.

Vịnh Hạ Long có diện tích 1.553 km2. Cách đây gần 30 năm, khi lập hồ sơ di sản trình UNESCO ghi danh, vùng đệm được thực hiện theo khuyến nghị của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN), phạm vi 4-5 km tính từ ranh giới vùng lõi trở ra. Hầu hết phường tại Hạ Long như Tuần Châu, Đại Yên, Hùng Thắng, Bãi Cháy, Hồng Hà, Hồng Hải, Hà Tu, Hà Phong; các xã đảo Ngọc Vừng, Thắng Lợi của huyện Vân Đồn; xã Hoàng Tân của Quảng Yên và một phần quần đảo Cát Bà, TP Hải Phòng nằm trong vùng đệm di sản vịnh Hạ Long.

Tỉnh Quảng Ninh cho rằng, vùng đệm như vậy quá rộng dẫn đến khó khăn cho công tác quản lý, bảo tồn và phát huy di sản, ảnh hưởng đến chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nên đề xuất điều chỉnh vùng đệm với mục tiêu không ảnh hưởng đến giá trị nổi bật toàn cầu của di sản, mang lại lợi ích cho cộng đồng.

Lê Tân