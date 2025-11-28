Giải mã Giải mã
Dự án 'điệp viên ngoại cảm' của CIA
Để biến các nhà ngoại cảm thành điệp viên, CIA từng tiêu tốn hàng chục triệu USD, tạo ra những câu chuyện kỳ lạ khiến giới tình báo bối rối.

Diễm Hạnh

