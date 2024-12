Dự án đạt giải Data For Life được đào tạo tại Trung tâm đổi mới sáng tạo

Các đội thi đạt giải nhất, nhì, ba sẽ là thành viên khoá ươm mầm đầu tiên tại Trung tâm đổi mới sáng tạo dữ liệu quốc gia, dự kiến ra mắt năm 2025.

Theo Đại tá Vũ Văn Tấn, Cục phó C06, dự kiến ngày 19/8/2025, Trung tâm dữ liệu quốc gia sẽ được vận hành, đồng thời Trung tâm đổi mới sáng tạo sẽ ra mắt. Trung tâm này sẽ có những nhóm nhiệm vụ, những chỉ đạo về đổi mới sáng tạo quyết liệt thể hiện rõ trong thiết kế cũng như bài toán nhiệm vụ đặt ra. "Các dự án đạt giải Data For Life sẽ là thành viên đầu tiên trong khóa ươm mầm của trung tâm và được các chuyên gia hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm", đại diện BTC cho biết.

Theo ông Tấn, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, sự phát triển của một số công nghệ đang tác động tới mọi khía cạnh từ an ninh, chính trị đến kinh tế. Trong bối cảnh này, đổi mới sáng tạo là một trong những chỉ số phát triển quan trọng và là yếu tố định hướng trung tâm phát triển của mỗi quốc gia.

Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06). Ảnh: Tùng Đinh

Cuộc thi Dữ liệu cho cuộc sống - Data For Life là một trong những sự chuẩn bị nhằm tìm kiếm các giải pháp công nghệ từ dữ liệu, cũng như tìm các thành viên hạt giống cho Trung tâm đổi mới sáng tạo.

Trước đó, vòng chung kết mùa giải Data For Life 2024 đã khép lại ngày 27/11 tại Đài Truyền hình Việt Nam. Ban tổ chức cuộc thi đã trao giải nhất trị giá 300 triệu đồng cho đội GoTrust; giải nhì, ba và khuyến khích trị giá 50 triệu, 30 triệu và 10 triệu đồng lần lượt được trao cho đội ZeroToHero, X-Fea và NCB-CDS-AIML. Đội Small World Big Venture đến từ Australia và Ngân hàng TMCP Quân Đội nhận giải tiềm năng mỗi đội 5 triệu đồng cùng kỷ niệm chương của chương trình.

Các thí sinh chụp ảnh cùng ban giám khảo, các doanh nghiệp và đại diện ban tổ chức cuộc thi. Ảnh: Tùng Đinh

Đặc biệt, năm nay với quy mô mở rộng quốc tế, ngoài hàng trăm đội thi trong nước, ban tổ chức đã nhận được bài dự thi của 5 đội nước ngoài cùng 9 đội Việt kiều. Chung kết cuộc thi, thí sinh duy nhất của đội Small World Big Venture đến từ Australia đã nhận giải tiềm năng; các thí sinh của đội X-Fea đến từ Singapore nhận giải ba.

Các thành viên của X-Fea đến từ Singapore mang tới sân chơi Data For Life 2024 giải pháp "Đánh giá đường thở khẩn cấp dựa trên AI". Sản phẩm được thiết kế để tự động xác định các điểm đặc trưng trên khuôn mặt và cổ bằng cách sử dụng các kỹ thuật xử lý hình ảnh và học máy. Kết quả có thể được sử dụng để đánh giá mức độ khó khăn trong việc bảo vệ đường thở của bệnh nhân.

Các thành viên X-Fea (áo trắng) nhận giải ba cuộc thi Data For Life 2024. Ảnh: Tùng Đinh

Giải pháp của X-Fea được giám khảo Foong Yi Zhuan, Giám đốc sản phẩm của Data.gov.sg đánh giá cao vì có thể hỗ trợ giúp các bác sĩ đưa ra nhận định tốt hơn trong chẩn đoán tình trạng bệnh của bệnh nhân.

Giải pháp DeepBreath - ứng dụng giám sát, cảnh báo mức độ ô nhiễm không khí của đội Small World Big Venture đến từ Australia cũng được ban giám khảo đánh giá cao về tính thiết thực, có thể áp dụng ngay vào cuộc sống. Tuy nhiên, để dữ liệu đa chiều hơn, giám khảo Vũ Văn Tấn cho rằng, ngoài lấy số liệu từ trạm giám sát, ứng dụng cần kết nối thêm dữ liệu về dự báo thời tiết và các lĩnh vực khác trong cuộc sống. Đặc biệt, giải pháp có thể đi vào đời sống, như gắn với khu làng nghề tăng trải nghiệm người dùng về một điểm đến xanh, không khí trong lành kết mua sắm, nghỉ dưỡng.

Thành viên của Small World Big Venture thuyết trình trước ban giám khảo. Ảnh: Tùng Đinh

Cuộc thi Dữ liệu với cuộc sống (Data for Life 2024) do Trung tâm Dữ liệu quốc gia và dân cư, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an); Đại học Bách khoa Hà Nội và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp tổ chức. Báo VnExpress là đơn vị bảo trợ truyền thông. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) là nhà tài trợ kim cương.

Thế Đan