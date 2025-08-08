Drone Ukraine vượt lưới hỏa lực, tập kích loạt radar Nga

Ukraine công bố video drone tự sát nước này lọt qua lưới phòng không Nga rồi tập kích các đài radar ở bán đảo Crimea.

Video do Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) công bố hôm 7/8 cho thấy loạt thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (drone FPV) triển khai từ xuồng không người lái và tiếp cận bán đảo Crimea.

Hệ thống phòng thủ trên bờ, được Ukraine nhận định là tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1, khai hỏa liên tiếp nhằm đánh chặn mối đe dọa. Ít nhất 5 vụ nổ xảy ra gần drone Ukraine trong quá trình tiếp cận, hình ảnh được cắt và chuyển cảnh, chưa rõ là do drone bị bắn hạ hay nhằm rút ngắn thời lượng video.

Sau khi lọt qua lưới phòng không Nga, một drone lao vào mái vòm đã bị thủng từ trước, nhắm vào radar cảnh báo sớm 1L119 Nebo-SVU nằm bên trong và gây ra vụ nổ lớn. Ít nhất hai vòm radar khác cũng bị tập kích theo cách tương tự, trong đó có một công trình đặt radar Podlyot K-1.

Drone Ukraine lọt qua mưa hỏa lực, tập kích loạt radar Nga Drone FPV Ukraine tập kích loạt radar và xuồng Nga trong video công bố hôm 7/8. Video: GUR

"Sau khi hứng chịu tổn thất nghiêm trọng về hạ tầng phòng không ở Crimea, đối phương bắt đầu đặt khí tài đắt giá bên trong các cấu trúc mái vòm", GUR cho hay.

Một mục tiêu khác của drone Ukraine là xuồng cao tốc BK-16. GUR tuyên bố chiếc xuồng đã bị phá hủy, song video bị cắt khi drone còn cách xuồng nhiều mét và chưa thể xác định thiệt hại cụ thể. Video còn có cảnh drone Ukraine tiếp cận radar cảnh giới 96L6E của tổ hợp phòng không S-400, nhưng cũng chưa rõ nó có đánh trúng mục tiêu hay không.

Các nhà phân tích dữ liệu nguồn mở nhận định loạt cuộc tập kích diễn ra gần làng Olenivka ở cực tây bán đảo.

Ở cuối video, một drone Ukraine tiếp cận các mái vòm nghi là tại căn cứ phòng không ở Ai-Petri, đỉnh núi cao hơn 1.200 m gần cực nam bán đảo Crimea. Các mái vòm vẫn trong trạng thái nguyên vẹn trước khi drone Ukraine lao xuống.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Vị trí Ai-Petri và Olenivka. Đồ họa: RYV

Chiến dịch là một phần trong nỗ lực của Ukraine nhằm làm suy yếu hạ tầng quân sự Nga tại bán đảo Crimea. Trong những tháng gần đây, Ukraine đã nhiều lần triển khai UAV và drone nhắm vào radar, hệ thống phòng không và kho đạn tại khu vực.

Phạm Giang (Theo War Zone)