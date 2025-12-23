Ukraine đăng video cho thấy hai binh sĩ Nga di chuyển bằng ngựa, trong đó ít nhất một người bị drone góc nhìn thứ nhất tập kích.

Lữ đoàn Xung kích Độc lập số 92 Ukraine hôm 22/12 công bố video phương tiện trinh sát theo dõi hai quân nhân Nga cưỡi ngựa trên cánh đồng trống. Một thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (drone FPV) lao thẳng vào binh sĩ bên trái. Người này cố gắng chuyển hướng để tránh đòn song không kịp, trước khi vụ nổ xảy ra.

Quân nhân thứ hai di chuyển về phía ngược lại rồi ngã ngựa. Có khả năng con vật đã bị vụ nổ làm cho hoảng sợ, dẫn đến mất kiểm soát và hất người cưỡi xuống đất. Video từ góc độ khác cho thấy quân nhân này lập tức đứng dậy và chạy về phía trước. Không rõ số phận của hai binh sĩ.

Drone Ukraine tập kích lính Nga đang cưỡi ngựa Drone Ukraine tập kích lính Nga cưỡi ngựa trong video đăng ngày 22/12. Video: Lữ đoàn 92 Ukraine

"Lực lượng Nga mất nhiều thiết bị quân sự sau các cuộc xung kích đến nỗi phải di chuyển bằng ngựa", Lữ đoàn 92 cho hay.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Quân đội Nga gần đây thường sử dụng xe máy, xe địa hình để di chuyển trên chiến trường, do những phương tiện này nhỏ gọn và đạt tốc độ cao, giúp binh sĩ né tránh drone tự sát đối phương. Chiến thuật trên cũng giúp Nga phân tán lực lượng khi tiến công, tránh nguy cơ nhiều người thương vong cùng lúc như khi di chuyển bằng xe thiết giáp.

"Ngựa còn có tính linh hoạt cao hơn, dễ di chuyển trên địa hình gồ ghề và giảm nguy cơ kích hoạt những loại mìn hiện đại", biên tập viên Joe Barnes của báo Telegraph nhận định.

Truyền thông Nga hồi tháng 10 cho biết đơn vị đặc nhiệm thuộc Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 9 Nga đang chuẩn bị thành lập các đơn vị kỵ binh để đảm nhiệm vai trò mũi xung kích. Theo đó, hai quân nhân sẽ cưỡi một con ngựa, một người điều khiển và một người yểm trợ hỏa lực. Sau khi đến vị trí định trước, cả hai xuống ngựa và tham gia đánh chiếm cứ điểm đối phương.

Ngoài nhiệm vụ xung kích, ngựa và lừa cũng được lực lượng Nga sử dụng trong vai trò vận chuyển đạn dược, nhu yếu phẩm và thiết bị quân sự trên tiền tuyến, đặc biệt ở những khu vực lầy lội không phù hợp với phương tiện cơ giới thông thường.

Phạm Giang (Theo Telegraph, Kommersant)