Drone Ukraine bám đuổi, phá hủy bệ phóng S-300 Nga

Yuriy Butusov, phóng viên chiến trường Ukraine, hôm nay công bố video hoạt động tác chiến của đơn vị thiết bị bay không người lái (drone) ở tỉnh Zaporizhzhia, cho thấy quá trình họ phát hiện và bám đuổi một xe chở đạn kiêm bệ phóng thuộc tổ hợp S-300V Nga đang di chuyển.

Video sau đó chuyển sang cảnh xe bệ phóng dừng trên đường và kíp vận hành chạy ra xa, nhưng không rõ nguyên nhân. Drone Ukraine sau đó thả đầu đạn xuống mục tiêu và gây ra vụ nổ thứ cấp, nhiều khả năng do tên lửa trong ống phóng bị kích hoạt, khiến xe bệ phóng S-300V bị phá hủy hoàn toàn.

Drone Ukraine truy đuổi, phá hủy bệ phóng S-300 Nga Drone Ukraine phá hủy bệ phóng S-300 Nga tại Zaporizhzhia trong video đăng ngày 4/9. Video: X/bayraktar_1love

Quan chức Ukraine trước đó tuyên bố lực lượng nước này đã phá hủy một bệ phóng S-300 và radar 9S36 của hệ thống phòng không Buk gần làng Oleksiivka ở tỉnh Zaporizhzhia.

Chưa rõ lực lượng Ukraine sử dụng mẫu drone nào, song video cho thấy nó được trang bị camera hồng ngoại để hoạt động vào ban đêm.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

S-300V là tổ hợp phòng không lục quân tầm xa được Liên Xô phát triển cho nhiệm vụ chống tên lửa đạn đạo và bảo vệ các đội hình bộ binh cơ động trên chiến trường. Mỗi hệ thống thường gồm một xe chỉ huy, ba đài radar cảnh giới, 6 xe chở đạn kiêm bệ phóng và radar dẫn bắn (TELAR), cùng các xe hậu cần kỹ thuật.

Hình ảnh được cho là bệ phóng S-300 Nga bị phá hủy tại tỉnh Zaporizhzhia hôm 3/9. Ảnh: X/bayraktar_1love

Các xe chiến đấu đều đặt trên khung gầm bánh xích MT-T, có khả năng cơ động trên địa hình phức tạp tốt hơn xe bánh lốp của hệ thống S-300P. Mỗi xe TELAR có thể mang tối đa 4 tên lửa 9M83 với tầm bắn 75 km, hoặc hai quả đạn 9M82 lớn hơn với tầm bắn khoảng 100 km.

Tuy nhiên, S-300V được tối ưu cho mục tiêu cỡ lớn, bay cao và ở tầm xa như tên lửa đạn đạo, khiến nó dễ bị tổn thương bởi những chiếc drone cỡ nhỏ trên chiến trường hiện nay.

Zaporizhzhia là một trong 4 tỉnh mà Nga tuyên bố sáp nhập hồi tháng 9/2022, bên cạnh Donetsk, Lugansk và Kherson. Theo hãng thông tấn Reuters, Nga hiện kiểm soát khoảng 74% diện tích tỉnh Zaporizhzhia.

Phạm Giang (Theo Militarnyi, United24)