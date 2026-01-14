Drone tấn công hai tàu dầu trên Biển Đen

Hai tàu dầu bị drone tấn công trên Biển Đen khi đang trên đường tới cảng ở Nga, trong đó có một phương tiện được tập đoàn dầu khí Mỹ Chevron thuê.

Tàu chở dầu Matilda và Delta Harmony, do công ty của Hy Lạp quản lý, ngày 13/1 bị phương tiện bay không người lái (drone) tập kích trên Biển Đen. Một quan chức Bộ Hàng hải Hy Lạp cho biết các tàu này không bị hư hại nghiêm trọng.

8 nguồn tin cho biết hai tàu này đang trên đường tới cảng Yuzhnaya Ozereyevka, nơi bốc dỡ khoảng 80% lượng dầu xuất khẩu của Kazakhstan cùng một phần dầu thô từ Nga.

Theo công ty dầu khí nhà nước Kazakhstan Kazmunaygas, tàu Matilda treo cờ Malta bị tấn công khi đang trên đường đến cảng thuộc Liên doanh Đường ống Caspi (CPC) gần Novorossiysk.

"Không có thủy thủ thương vong. Đánh giá sơ bộ cho thấy tàu vẫn đủ điều kiện đi biển và không chịu hư hại cấu trúc nghiêm trọng", Kazmunaygas cho biết.

Tàu Delta Harmony. Ảnh: MarineTraffic

Tàu Delta Harmony mang cờ Liberia không chở hàng vào thời điểm bị drone đánh trúng và vụ tấn công "không gây ra thiệt hại đối với nguồn tài nguyên xuất khẩu của Kazakhstan", Bộ Năng lượng Kazakhstan thông báo.

Tập đoàn dầu khí Chevron của Mỹ cho biết đã thuê một trong hai con tàu nói trên. "Tất cả thủy thủ đoàn đều an toàn và con tàu ổn định. Phương tiện đang di chuyển tới cảng an toàn, chúng tôi đang phối hợp với đơn vị vận hành tàu và cơ quan chức năng liên quan", Chevron thông báo, song không nêu tên con tàu.

Chưa bên nào nhận trách nhiệm về vụ tập kích. Ukraine, quốc gia từng tấn công tàu dầu trên Biển Đen, chưa đưa ra thông tin liên quan.

Vị trí khu dân cư Yuzhnaya Ozereyevka thuộc vùng Krasnodar của Nga. Đồ họa: RYV

Ukraine nhiều lần nhắm vào cảng bốc dỡ của CPC, trong đó có vụ tập kích bằng xuồng không người lái vào tháng 11/2025 làm hư hại một trong ba điểm neo đậu tại cơ sở. Quân đội Ukraine tuyên bố hoạt động này nhằm giảm nguồn thu từ xuất khẩu dầu mỏ, cũng như đáp trả những lần tấn công tên lửa và UAV của Nga.

Tuy nhiên, Kazakhstan phản đối hoạt động trên. Quốc gia Trung Á này phụ thuộc vào hoạt động xuất khẩu dầu để duy trì ngân sách và vận chuyển khoảng 80% sản lượng qua đường ống và cảng của CPC.

Vụ tập kích ngày 13/1 diễn ra trong lúc lượng dầu xuất khẩu của Kazakhstan sụt giảm từ đầu tháng, do thiệt hại từ hạ tầng từ vụ tập kích trước đó của Ukraine và hoạt động chuyển dầu qua Nga gặp khó khăn vì bão mùa đông.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)