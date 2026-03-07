Drone cánh cố định làm từ tre đầu tiên trên thế giới

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc chế tạo drone làm từ vật liệu composite gốc tre nhẹ và rẻ, có tiềm năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực.

Trung tâm Quốc tế Mây Tre, Viện Nghiên cứu Đổi mới Ninh Ba thuộc Đại học Bắc Hàng và Tập đoàn Công nghệ Long Bamboo phối hợp phát triển drone cánh cố định làm từ vật liệu composite gốc tre đầu tiên trên thế giới. Drone có sải cánh 2,5 m, nặng khoảng 7 kg, có thể cất hạ cánh thẳng đứng, bay với tốc độ hơn 100 km/h và duy trì trạng thái trên không khoảng hơn một giờ. Drone đã bay thử thành công tại Thiên Tân vào tháng 2, đánh dấu bước tiến hướng tới vật liệu máy bay rẻ và thân thiện với môi trường hơn.

Hơn 25% cấu trúc của phương tiện mới làm từ vật liệu composite gốc tre. Nhóm nghiên cứu cho biết, nó nhẹ hơn 20% so với những phương tiện tương tự làm từ sợi carbon, vật liệu phổ biến dùng cho máy bay không người lái, đồng thời tiết kiệm chi phí hơn 20%. Sợi carbon bền nhưng đòi hỏi tiêu thụ năng lượng lớn để sản xuất và khó phân hủy.

Theo Giám đốc Qin Daochun của Trung tâm Quốc tế Mây Tre, quá trình phát triển drone đòi hỏi thử nghiệm và tinh chỉnh kỹ lưỡng. "Vật liệu composite gốc tre dùng cho drone cần đáp ứng yêu cầu khắt khe về hiệu suất cơ học, đồng thời phải vượt qua hàng loạt thách thức kỹ thuật như tạo khuôn và thích ứng với môi trường", ông nói với Xinhua. Ông cho biết thêm, nhóm đã tiến hành hơn 100 thử nghiệm dựa trên các tiêu chuẩn an toàn hàng không, tập trung vào độ bền, độ dẻo dai và khả năng tạo hình vật liệu thành các bộ phận máy bay.

Drone cánh cố định làm từ vật liệu composite gốc tre. Ảnh: Đại học Bắc Hàng

Nhóm nghiên cứu coi drone tre là bước đệm cho những ứng dụng rộng hơn trong nền kinh tế tầm thấp đang phát triển nhanh của Trung Quốc. Lian Jianchang, chủ tịch Tập đoàn Công nghệ Long Bamboo, cho biết công ty sẽ tập trung vào các đặc tính nhẹ, thân thiện với môi trường và phân hủy sinh học của tre.

China Green Times nhận định, drone tre có thể hỗ trợ công tác phòng chống cháy rừng, bảo vệ thực vật, giám sát sinh thái, khảo sát địa lý và dịch vụ giao hàng. Trong khi đó, nhiều chuyên gia nói với Xinhua rằng ngoài drone, vật liệu composite gốc tre có thể dùng cho các bộ phận cấu trúc của vệ tinh nhỏ và vỏ tàu vũ trụ hạng nhẹ nhờ bền, cứng, khả năng giảm rung tốt.

Thu Thảo (Theo Interesting Engineering, Xinhua)