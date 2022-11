'Dreamers' - ca khúc gây sốt của Jungkook tại World Cup

"Dreamers" của Jungkook (FIFA phát hành) đứng đầu bảng xếp hạng itunes ở 102 quốc gia sau một ngày ra mắt.

'Dreamers' - Jungkook MV "Dreamers" của Jungkook. Ca sĩ người Qatar Fahad Al-Kubaisi hát một đoạn tiếng Arab cuối ca khúc. Video: FIFA

Theo trang Koreaboo, nam ca sĩ ghi tên vào lịch sử Kpop khi là idol Hàn đầu tiên hát tại lễ khai mạc FIFA World Cup hôm 20/11. "Dù gặp sự cố kỹ thuật, Jungkook mang đến màn trình diễn hoàn hảo, khiến người hâm mộ rung động trước giọng hát, ngoại hình và những bước nhảy của anh", tờ báo Hàn Quốc viết. Nhiều YouTuber đến từ các nước như Mỹ, Mexico, Canada... cũng thực hiện các video khen tiết mục của nam ca sĩ sôi động.

Video Jungkook hát Dreamers tại buổi lễ đăng trên kênh YouTube của FIFA và BTS hiện có 28 triệu lượt xem. Bài hát cũng dẫn đầu bảng xếp hạng iTunes ở nhiều quốc gia như Mỹ, Nhật, Anh, Australia, Italy, Canada, Đức, Pháp, là ca khúc World Cup đầu tiên trong lịch sử đạt quán quân trên 100 thị trường âm nhạc. Video ca khúc ra mắt ngày 22/11 hiện có 16 triệu lượt xem, trở thành bài hát cổ vũ thịnh hành nhất năm nay.

Dreamers do Jungkook đồng sáng tác, RedOne sản xuất. Giống nhiều bản nhạc cổ vũ bóng đá khác, bài hát đề cập chủ đề quen thuộc: đam mê và hành trình biến ước mơ thành sự thật. Phần lời đơn giản, gửi thông điệp khích lệ đến những người Jungkook gọi là "những kẻ mộng mơ". Trang Koreaboo phân tích ca sĩ muốn nhắc đến các cầu thủ tham gia World Cup, những người luôn theo đuổi mục tiêu cao cả và kiên định với nó. Ngoài ra, bài hát cũng truyền thông điệp về sự đoàn kết. Trong ngữ cảnh của giải đấu, người nghe có thể hiểu ca khúc nhắc đến cả những người hâm mộ.

"Look who we are, we are the dreamers

We’ll make it happen ’cause we believe it

Look who we are, we are the dreamers

We’ll make it happen ’cause we can see it"

"Nhìn xem chúng ta là ai, chúng ta là những kẻ mộng mơ

Chúng ta sẽ biến điều ước thành hiện thực, bởi chúng ta luôn giữ một niềm tin

Nhìn xem chúng ta là ai, chúng ta là những kẻ mộng mơ

Chúng ta sẽ biến điều ước thành hiện thực, bởi chúng ta có thể"

Jungkook trên sân khấu lễ khai mạc World Cup. Ảnh: Reuters

Theo tờ Billboard, bài hát ghi điểm nhờ dung hòa yếu tố quốc tế và văn hóa bản địa của người Qatar. Nhà sản xuất RedOne đã sử dụng các loại nhạc cụ trong bộ gõ và bộ dây của người Arab, mix với giai điệu pop hiện đại. Đoạn tiếng Arab lặp đi lặp lại - "ala hu la dan" - tạo nên sự rộn ràng cùng cảm giác huyền bí. Trong tiếng địa phương, từ này không có nghĩa cụ thể, thường được sử dụng để tạo nhịp trong các bài dân ca của người lao động miền biển.

Video bài hát được khán giả khen đẹp mắt với hình ảnh Jungkook nhảy trên đường phố Qatar. Hình ảnh người dân mặc trang phục truyền thống, các công trình xa hoa, chú cá mập voi đặc trưng của nước chủ nhà cũng được lồng ghép khéo léo.

Trả lời phỏng vấn tờ The National, nhà sản xuất RedOne cho biết anh muốn tạo ra một bài hát mang cả âm sắc phương Đông và phương Tây, bắt tai, dễ nhớ, có thể được đám đông bắt nhịp và xướng lên ở các sân vận động. "Thể thao hay các sự kiện lớn đều hướng đến cảm xúc, một bài hát chủ đề phải phản ánh điều đó hoặc giúp tạo ra những cảm xúc đó", RedOne nói.

Ca khúc "Hayya Hayya" - World Cup 2022 MV "Hayya Hayya (Better Together)". Video: FIFA

Trước Dreamers, FIFA giới thiệu một số bài hát khuấy động World Cup 2022, trong đó có Hayya Hayya (Better Together)do Trinidad Cardona, Davido và Aisha thể hiện. Bài Arhbo do ca sĩ người Puerto Rico - Ozuna và rapper người Pháp gốc Congo - Gims - hát. Tên ca khúc là từ lóng trong tiếng địa phương ở Qatar, mang nghĩa "chào đón".

Bài Light The Sky quy tụ các giọng ca nữ, gồm: Balqees (Yemen), Nora Fatehi (người Canada gốc Morocco), Rahma Riad (Iraq), Manal (Morocco). Đại diện FIFA nói: "Bài hát tràn đầy cảm hứng với giai điệu Trung Đông, rất phù hợp với phái đẹp khi các trọng tài nữ lần đầu tham dự giải đấu".

Hà Thu