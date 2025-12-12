Dongfeng Huge – SUV hybrid cỡ D ‘lạ mà quen’

Điểm cộng:
- Thiết kế ngoại thất bệ vệ, mặt ca-lăng kích thước lớn, hệ thống ánh sáng cho trải nghiệm thị giác thú vị.
- Nội thất phối màu đẹp mắt, sử dụng nhiều vật liệu da cao cấp, ít chi tiết nhựa cứng.
- Dàn âm thanh thương hiệu Jamo của Đan Mạch.
- Ghế phụ có đệm đỡ bắp chân, thoải mái khi đi đường dài.
- Màn hình người lái và màn hình giải trí sắc nét.
- Động cơ HEV tăng tốc ổn, mang trải nghiệm xe thuần điện dưới 40 km/h.
Điểm cần cải tiến:
- Nhận diện thương hiệu xe con Dongfeng chưa đủ mạnh.
- Kích thước lớn, 5 chỗ rộng, cần thêm bản 5+2 hoặc 7 chỗ.
- Động cơ HEV êm, phù hợp gia đình nhưng cần cải thiện độ chắc ở tốc cao.
- Nút bật đèn cảnh báo nguy hiểm (hazard) cảm ứng hiện đại nhưng vật lý tiện hơn.
Quang Anh