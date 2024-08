Dòng người sơ tán khỏi vùng biên giới Nga

Đoàn xe tăng viện của Lực lượng Vũ trang nga di chuyển tại quận Sudzhansky, vùng Kursk, ngày 9/8.

Nga ngày 10/8 tuyên bố áp dụng cơ chế "chống khủng bố" tại Kursk, Bryansk và Belgorod, ba khu vực giáp biên giới Ukraine có tổng diện tích gần 92.000 km2.

Biện pháp này cho phép cơ quan an ninh có thẩm quyền phong tỏa các khu vực, thiết lập trạm kiểm soát, trưng dụng phương tiện, kiểm soát thông tin liên lạc, tăng cường an ninh tại cơ sở hạ tầng trọng yếu, đình chỉ hoạt động sản xuất hàng hóa nguy hiểm và hạn chế một loạt quyền tự do thông thường.