Nga áp dụng cơ chế an ninh đặc biệt tại 3 vùng giáp Ukraine

Nga thông báo áp dụng các biện pháp "chống khủng bố" tại Kurrsk, Bryansk và Belgorod, ba vùng giáp biên giới Ukraine.

"Kiev đã thực hiện vụ xâm phạm chưa từng có nhằm gây mất ổn định tình hình tại một số khu vực của đất nước chúng ta. Vụ tấn công vào Kursk bởi các lực lượng vũ trang Ukraine đã gây thương vong cho dân thường, phá hủy nhà cửa cùng tài sản dân sự", Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga tuyên bố.

Cơ quan này tiến hành cơ chế "chống khủng bố" tại Kursk, Bryansk và Belgorod, ba khu vực giáp biên giới Ukraine có tổng diện tích gần 92.000 km2, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và ngăn chặn nguy cơ.

Biện pháp này cho phép cơ quan an ninh có thẩm quyền phong tỏa các khu vực, thiết lập trạm kiểm soát, trưng dụng phương tiện, kiểm soát thông tin liên lạc, tăng cường an ninh tại cơ sở hạ tầng trọng yếu, đình chỉ hoạt động sản xuất hàng hóa nguy hiểm và hạn chế một loạt quyền tự do thông thường. Hàng nghìn thường dân đã được sơ tán khỏi khu vực Kursk.

Nga đã ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang, mức cao nhất của nước này, tại tỉnh Kursk ngày 8/8 nhằm đối phó chiến dịch tấn công đã kéo dài 5 ngày của Ukraine.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov cho hay khoảng 1.000 quân Ukraine đã tấn công tỉnh Kursk từ sáng 6/8. Bộ Y tế Nga thông báo ít nhất 5 dân thường đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Ông Gerasimov hôm 7/8 nói rằng Nga đã chặn được đà tiến của Ukraine nhưng tới nay họ vẫn chưa đẩy lùi được quân đội đối phương về bên kia biên giới.

"Kẻ thù đã bị ngăn chặn nhưng không có nghĩa là mọi chuyện đã yên ổn. Giao tranh quyết liệt đang diễn ra ở đó", Andrei Gurulyov, nhà lập pháp đảng cầm quyền Nga, nói.

Các blogger quân sự Nga nói rằng tình hình tại Kursk "đã ổn định" sau khi Moskva điều quân tăng viện gồm xe tăng, bệ phóng rocket và đơn vị không quân hôm 9/8.

Hoạt động của Ukraine có thể nhằm mục đích giành lợi thế trong các cuộc đàm phán ngừng bắn có thể xảy ra sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ trích đây là "hành động khiêu khích".

Giới chức Ukraine không lên tiếng trực tiếp về vụ xâm nhập. Video trên truyền thông Ukraine cho thấy cảnh binh sĩ kiểm soát một cơ sở đo lường khí đốt của tập đoàn năng lượng Gazprom tại thị trấn Sudzha, nơi khí đốt tự nhiên Nga chảy vào đường ống đi qua Ukraine sang châu Âu. Họ nói rằng quân đội Ukraine "đã kiểm soát thị trấn" và mô tả nơi đây "vắng lặng".

Trong khi đó, Vitaly Slashchev, lãnh đạo thị trấn Sudzha, ngày 10/8 bác bỏ thông tin quân đội Ukraine đã kiểm soát thị trấn hay cơ sở Gazprom.

Một số nguồn tin cho hay quân đội Ukraine đang tiến về phía nhà máy điện hạt nhân Kursk, nơi cung cấp phần lớn điện cho miền nam nước Nga. Nhà máy có 6 lò phản ứng, trong đó hai lò ngừng hoạt động, hai lò đang xây dựng và hai lò đang hoạt động.

Quyền tỉnh trưởng Kursk Alexei Smirnov cho hay mảnh vỡ drone đã rơi xuống một trạm biến áp gần Kurchatov, thị trấn đặt nhà máy điện hạt nhân Kursk. Nhà máy không bị tấn công trực diện và vẫn hoạt động bình thường.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế của Liên Hợp Quốc (IAEA) cảnh báo về rủi ro từ các hoạt động quân sự trong khu vực và kêu gọi kiềm chế.

