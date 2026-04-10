Đông Nam Á không còn trọng tài ở World Cup 2026

Trong danh sách 170 trọng tài sẽ làm việc tại World Cup 2026, Đông Nam Á không có đại diện nào, bước lùi so với kỳ trước.

Theo danh sách được FIFA công bố hôm 9/4, có 52 trọng tài chính, 88 trọng tài biên và 30 VAR sẽ làm nhiệm vụ ở World Cup 2026. Trong đó, có 25 trọng tài đến từ LĐBĐ châu Á (AFC), gồm 8 trọng tài chính, 12 trọng tài biên và 5 VAR. 8 trọng tài chính này là Abdulrahman Al Jassim (Qatar), Khalid Al Turais (Arab Saudi), Yusuke Araki (Nhật Bản), Alireza Faghani (Australia), Ma Ning (Trung Quốc), Adham Makhadmeh (Jordan), Omar Al Ali (UAE) và Ilgiz Tantashev (Uzbekistan).

Tại châu Á, chỉ có Đông Nam Á và Nam Á không có trọng tài nào trong danh sách này.

Cựu trọng tài Italy Pierluigi Collina phát biểu tại Đại hội FIFA lần thứ 74 ở Trung tâm hội nghị quốc gia Queen Sirikit, thành phố Bangkok, Thái Lan ngày 17/5/2024. Ảnh: Reuters

Đông Nam Á không có đại diện có thể coi là bước lùi của khu vực này. Bởi tại World Cup 2022, khu vực đóng góp một trọng tài là ông Muhammad Taqi (Singapore), với vai trò VAR. Taqi là trọng tài Singapore thứ năm làm nhiệm vụ ở một kỳ World Cup, sau George Suppiah (1974), Shamsul Maidin (2006), K. Visvanathan (2002) và Jeffrey Goh (2010).

Ông Taqi cũng là trọng tài Đông Nam Á duy nhất được chọn dự World Cup, kể từ sau năm 2010. Bởi ở các năm 2014, 2018 và 2026, không có trọng tài nào trong khu vực góp mặt.

Truyền thông Malaysia tỏ ra tiếc nuối khi trọng tài Nazmi Nasaruddin không có tên trong danh sách hôm qua. Ông Nazmi từng có tên trong nhóm ứng viên, và tham gia các khóa học của FIFA, nhưng cuối cùng bị loại. Vì thế, Malaysia chỉ có duy nhất một trọng tài từng làm việc tại World Cup, là ông Subkhiddin Salleh năm 2010 ở Nam Phi.

Báo ThaiRath thì đưa tin trọng tài Sivakorn Pu-udom không có tên trong danh sách World Cup 2026, dù được tin tưởng cầm còi nhiều giải thuộc AFC. Thái Lan từng có trọng tài Prachya Permpanich làm nhiệm vụ trợ lý tại World Cup 2006.

Việt Nam chưa từng có trọng tài làm nhiệm vụ tại World Cup.

Trưởng ban trọng tài FIFA Pierluigi Collina cho biết danh sách được lựa chọn là những gương mặt xuất sắc thế giới, sau quá trình đánh giá kéo dài ba năm. Các trọng tài này nằm trong nhóm được FIFA theo dõi, đào tạo thông qua nhiều hội thảo và trực tiếp điều hành các giải đấu do tổ chức này quản lý. Collina cũng nhấn mạnh phong độ của họ được kiểm chứng liên tục, thông qua các trận đấu trong nước lẫn quốc tế, trước khi chốt danh sách cuối cùng.

World Cup 2026 sẽ là kỳ lớn nhất lịch sử, với 48 đội và 104 trận, tăng mạnh so với 32 đội và 64 trận ở World Cup 2022. Danh sách trọng tài lần này cũng có sáu nữ, tiếp nối xu hướng đã được áp dụng từ kỳ trước tại Qatar.

Hoàng An tổng hợp