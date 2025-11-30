Đồng Nai sắp đấu giá lô đất vàng với giá khởi điểm 5.000 tỷ đồng

Lô đất 102 ha ở xã Phước An (trước đây là huyện Nhơn Trạch) sắp được tỉnh Đồng Nai đưa ra đấu giá, mức khởi điểm 5.000 tỷ đồng.

Ngày 30/11, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, Sở Tư pháp Đồng Nai thông báo việc bán đấu giá lô đất 102 ha ở xã Phước An (Đồng Nai). Dự kiến phiên đấu giá được tổ chức trong tháng 12.

Khu đất này nằm ở mặt tiền đường 319, tuyến kết nối từ cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây đến cao tốc Bến Lức - Long Thành và cảng Phước An. Ngoài ra, vị trí lô đất cũng tiếp giáp hai mặt tiền lớn khác của xã Phước An và Nhơn Trạch, và gần Di tích lịch sử quốc gia Địa đạo Nhơn Trạch.

Khu đất dự kiến được đưa ra đấu giá tại xã Phước An (trước đây là huyện Nhơn Trạch), Đồng Nai. Ảnh: Phước Tuấn

Theo quy hoạch, khu đất này sẽ làm dự án khu phức hợp đô thị sinh thái và công viên chuyên đề, với giá khởi điểm 5.000 tỷ đồng. Đây là khu vực được cho sẽ là "cực tăng trưởng mới" của Đồng Nai trong 10 năm tới khi sân bay Long Thành đưa vào hoạt động năm 2026. Nhiều cây cầu kết nối với TP HCM qua địa phương này được xây dựng và vận hành thời gian qua như cầu Cát Lái, Phú Mỹ, Phước An.

Từ đầu năm đến nay, Đồng Nai đã đấu giá thành công 4 lô đất, thu về 9.500 tỷ đồng. Tháng 12, tỉnh dự kiến đấu giá 6 lô đất, quy mô 170 ha, ước thu về 20.000 tỷ đồng. Trong đó, có lô đất khu công nghiệp Biên Hòa 1 nằm cạnh sông Đồng Nai có giá khởi điểm 9.300 tỷ đồng. Khoản thu từ việc đấu giá đất được xác định là nguồn lực phát triển hạ tầng, kinh tế xã hội của địa phương trong những năm tới.

Phước Tuấn