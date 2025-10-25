Đồng Nai chi gần 85 tỷ đồng mua xe công cho phường, xã

Các phường xã ở Đồng Nai sẽ được cấp gần 85 tỷ đồng từ nguồn thưởng tăng thu ngân sách Trung ương để mua ôtô phục vụ công tác.

Trong nguồn kinh phí được UBND tỉnh Đồng Nai duyệt chi ngày 24/10, hơn 74 tỷ đồng sẽ được phân bổ cho 79 xã, phường mua ôtô phục vụ công tác chung; gần 11 tỷ đồng cho 11 xã, phường mua ôtô thay thế các xe thời hạn dùng trên 20 năm. Mỗi phường xã sẽ được cấp từ 900 đến 950 triệu đồng để mua ôtô

Ngoài ra tỉnh cũng chi hơn 25 tỷ đồng cho 11 sở, ban, ngành mua ôtô còn thiếu so với tiêu chuẩn, định mức.

Cán bộ ở Bình Phước cũ đi xe đưa đón đến làm việc ở phường Trấn Biên. Ảnh: Phước Tuấn

Sau sáp nhập Bình Phước, tỉnh Đồng Nai diện tích hơn 12.700 km2, xếp thứ 9 cả nước, dân số hơn 4,5 triệu người, đứng thứ năm trong các tỉnh thành. Tỉnh có 95 xã, phường, trung tâm hành chính tại phường Trấn Biên (thuộc TP Biên Hòa cũ).

Nhiệm kỳ tới, Đồng Nai đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt 10%/năm. Đến năm 2030, GRDP (theo giá hiện hành) đạt trên 1.200.000 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt trên 250 triệu đồng; thu ngân sách tăng 10-12% mỗi năm.

