Đóng cổng bình chọn trực tuyến Data For Lite 2024

Kết thúc vòng bình chọn trực tuyến ngày 24/11, ZeroToHero dẫn đầu với 2.866 lượt vote, có cơ hội được cộng tối đa 10 điểm tại vòng chung khảo.

Cổng bình chọn trực tuyến cuộc thi Dữ liệu cho cuộc sống - Data For Life đóng lúc 23h59 ngày 24/11. Theo công bố từ ban tổ chức, đội ZeroToHero dẫn đầu với 2.866 lượt bình chọn; đứng vị trí thứ hai, ba lần lượt là Ngân hàng TMCP Quân Đội và NCB-CDS-AIML 1.437 và 380 lượt bình chọn.

Danh sách bình chọn trực tuyến của Top 10 Data For Life 2024:

STT Tên đội Lượt bình chọn 1 ZeroToHero 2.866 2 Ngân hàng TMCP Quân Đội 1.437 3 NCB-CDS-AIML 380 4 GoTrust 237 5 FIS AI 124 6 CiviTrack 27 7 Hublock 11 8 Small World Big Venture 8 9 X-Fea 5 10 BookWorm 5

Đại diện ban tổ chức cho biết, kết quả này sẽ được sử dụng để cộng điểm vào vòng lựa chọn Top 6 ngày 26/11. Đội có lượt bình chọn cao nhất là ZeroToHero sẽ có cơ hội được cộng tối đa 10 điểm. Các đội còn lại tùy theo số lượt bình chọn có cơ hội được cộng tối đa từ 9 đến 1 điểm (tính theo số lượt vote từ cao đến thấp).

Theo đó, ngày mai, 26/11, tại vòng chung khảo cuộc thi Data For Life 2024 diễn ra tại Trường Công nghệ Truyền thông và Thông tin, Đại học Bách khoa Hà Nội, các đội thi sẽ nộp sản phẩm cho ban giám khảo bao gồm video, báo cáo kỹ thuật mô tả sản phẩm và slide trình chiếu (nếu có). Ban giám sẽ khảo tiến hành chấm kết hợp với số điểm của vòng bình chọn trực tuyến để thống nhất kết quả, chọn ra 6 đội thi vào chung kết, diễn ra ngày 27/11 tại Đài Truyền hình Việt Nam.

Cuộc thi Dữ liệu với cuộc sống (Data for Life 2024) do Trung tâm Dữ liệu quốc gia và dân cư, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an); Đại học Bách khoa Hà Nội và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp tổ chức. Báo VnExpress là đơn vị bảo trợ truyền thông. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) là nhà tài trợ kim cương.

Cuộc thi tìm kiếm các ý tưởng, giải pháp, sản phẩm công nghệ thông tin từ các tài năng trẻ nhằm phục vụ xây dựng Chính phủ số, Xã hội số và Kinh tế số.

Năm nay, tổng giá trị giải thưởng dự kiến nâng lên thành 410 triệu đồng gồm: một giải nhất 300 triệu đồng; một giải nhì 50 triệu đồng; một giải ba 30 triệu đồng; một giải khuyến khích 10 triệu đồng; hai giải tiềm năng 5 triệu đồng cùng giấy chứng nhận đạt giải của ban tổ chức. Đặc biệt, các sản phẩm đoạt giải nhất, nhì, ba sẽ được hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm tại Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu phát triển và Chuyển giao công nghệ - Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Bách khoa Hà Nội.

Thế Đan