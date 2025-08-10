Đơn vị Ukraine lộ vị trí, hứng đòn của tên lửa Iskander

Nga công bố video UAV theo dõi đơn vị Ukraine bốc dỡ thiết bị ở tỉnh Chernihiv, sau đó chỉ điểm cho tên lửa Iskander tập kích mục tiêu.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 9/8 công bố video từ máy bay không người lái (UAV) trinh sát, cho thấy hàng loạt xe tải cỡ lớn và nhiều binh sĩ Ukraine đang bốc dỡ thiết bị tại một điểm tập kết hậu cần gần làng Stakhorshchyna thuộc tỉnh Chernihiv, miền bắc Ukraine.

Một tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M lao xuống và kích hoạt đầu đạn nổ mạnh, tạo ra quả cầu lửa và cột khói lớn bao trùm địa điểm trên. "Nhiều phương tiện cơ giới đã bị phá hủy, khoảng 20 quân nhân Ukraine cũng thiệt mạng trong đòn tập kích", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Tên lửa Iskander đánh trúng điểm tập kết hậu cần của Ukraine Khoảnh khắc tên lửa Iskander đánh trúng điểm tập kết hậu cần của quân đội Ukraine. Video: BQP Nga

Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin.

Quân đội Nga nhiều lần phóng tên lửa đạn đạo Iskander-M vào các mục tiêu tại Ukraine, trong đó có trận địa phòng không, thao trường, sở chỉ huy và những cơ sở quốc phòng trọng yếu, gây thiệt hại nặng về lực lượng và cơ sở hạ tầng cho đối phương.

Đại tá Yuri Ignat, thư ký báo chí Bộ tư lệnh không quân Ukraine, cho biết Nga đang liên tục cải tiến tên lửa Iskander-M, nhấn mạnh các quả đạn thường phóng ra nhiều loại mồi bẫy trong quá trình lao xuống, nhằm gây nhiễu hoặc đánh lừa radar, ngăn các tổ hợp phòng không khóa mục tiêu.

Truyền thông Mỹ nhận định Iskander-M là "vũ khí đáng sợ và hiệu quả nhất" của Nga trong xung đột Ukraine và chỉ có tổ hợp phòng không Patriot đủ khả năng đối phó chúng. Tuy nhiên, tỷ lệ đánh chặn của Patriot ngày càng suy giảm do tình trạng cạn kiệt tên lửa và bệ phóng, trong khi nhiều khẩu đội cũng bị Nga tập kích và phá hủy.

Thanh Danh (Theo TASS, Zvezda, AFP)