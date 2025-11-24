Dọn dẹp nhà xưởng, trường học sau lũ

Chiều 23/11, con đường ở phường Đông Hòa ngổn ngang rác thải, bùn đất sau lũ, được người dân gom thành từng đống hai bên đường để thuận tiện đi qua.

Cùng với xã Hòa Thịnh, phường Đông Hòa có địa hình lòng chảo thấp trũng, nằm ở hạ lưu sông, bị nước vây suốt nhiều ngày.