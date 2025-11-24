Dọn dẹp nhà xưởng, trường học sau lũ

Chiều 23/11, con đường ở phường Đông Hòa ngổn ngang rác thải, bùn đất sau lũ, được người dân gom thành từng đống hai bên đường để thuận tiện đi qua.
Cùng với xã Hòa Thịnh, phường Đông Hòa có địa hình lòng chảo thấp trũng, nằm ở hạ lưu sông, bị nước vây suốt nhiều ngày.
Chiều 23/11, con đường ở phường Đông Hòa ngổn ngang rác thải, bùn đất sau lũ, được người dân gom thành từng đống hai bên đường để thuận tiện đi qua.
Cùng với xã Hòa Thịnh, phường Đông Hòa có địa hình lòng chảo thấp trũng, nằm ở hạ lưu sông, bị nước vây suốt nhiều ngày.
Anh Phạm Văn Lệnh, 35 tuổi, cùng hàng xóm lau dọn bùn đất suốt ba ngày kể từ khi lũ rút nhưng vẫn chưa sạch.
Anh Phạm Văn Lệnh, 35 tuổi, cùng hàng xóm lau dọn bùn đất suốt ba ngày kể từ khi lũ rút nhưng vẫn chưa sạch.
Gần đó, một xưởng xe cơ giới ngổn ngang máy móc chìm trong nước. Trận lũ đã cuốn sập một góc xưởng, nền móng hở hàm ếch...
Gần đó, một xưởng xe cơ giới ngổn ngang máy móc chìm trong nước. Trận lũ đã cuốn sập một góc xưởng, nền móng hở hàm ếch...
Một ôtô hư hỏng nặng sau lũ được cẩu đi sửa chữa.
Một ôtô hư hỏng nặng sau lũ được cẩu đi sửa chữa.
Người dân xã Tây Hòa mang những bao lúa bị ngâm trong nước lũ đi phơi.
Người dân xã Tây Hòa mang những bao lúa bị ngâm trong nước lũ đi phơi.
Chiều 23/11, bốn ngày sau lũ, nhiều nơi ở phường Đông Hòa còn ngập.
Mưa lũ ở Nam Trung Bộ làm 91 người chết. Đăk Lăk là nơi thiệt hại nặng nhất với 63 ca, Khánh Hòa 15, Gia Lai ba, Đà Nẵng, Huế mỗi nơi hai và Quảng Trị một người.
Tổng thiệt hại kinh tế ước tính 13.078 tỷ đồng. Trong đó, Đăk Lăk thiệt hại hơn 5.300 tỷ đồng, Khánh Hòa 5.000 tỷ, Lâm Đồng gần 1.100 tỷ, Gia Lai 1.000 tỷ và Quảng Ngãi 650 tỷ.
Chiều 23/11, bốn ngày sau lũ, nhiều nơi ở phường Đông Hòa còn ngập.
Mưa lũ ở Nam Trung Bộ làm 91 người chết. Đăk Lăk là nơi thiệt hại nặng nhất với 63 ca, Khánh Hòa 15, Gia Lai ba, Đà Nẵng, Huế mỗi nơi hai và Quảng Trị một người.
Tổng thiệt hại kinh tế ước tính 13.078 tỷ đồng. Trong đó, Đăk Lăk thiệt hại hơn 5.300 tỷ đồng, Khánh Hòa 5.000 tỷ, Lâm Đồng gần 1.100 tỷ, Gia Lai 1.000 tỷ và Quảng Ngãi 650 tỷ.
Thanh Tùng - Trần Hóa
Quỹ Hy vọng - báo VnExpress mở chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" nhằm hỗ trợ người dân vượt lên nghịch cảnh thiên tai, tái thiết các trường học bị thiệt hại. Quý độc giả ủng hộ tại đây.