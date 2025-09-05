Đội kèn nhí TP HCM biểu diễn ở lễ Quốc khánh

Hà NộiCuộc điện thoại giữa trưa cuối tháng 8 của ban tổ chức A80 mời đội kèn Võ Thành Trang ra Hà Nội biểu diễn trong ngày Quốc khánh khiến anh Nguyễn Minh Hoàng "như bị đóng băng".

"Cảm giác lúc đó của tôi là vừa vui vừa sợ", anh Hoàng, Tổng phụ trách Liên đội THCS Võ Thành Trang, người quản lý đoàn nhạc kèn Võ Thành Trang - Vietnam Marching Band, nói. Vui bởi 100 học sinh TP HCM được mời ra Hà Nội biểu diễn cho Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh là vinh dự lớn. Nhưng anh sợ mình không hoàn thành nhiệm vụ bởi chỉ còn 10 ngày nữa là đến đại lễ.

"Đó là chưa kể việc tập luyện, đi lại, ăn nghỉ cho 100 học sinh", anh Hoàng nói thêm.

Gần như lập tức, anh huy động 10 thành viên đội hậu cần, là sinh viên trưởng thành từ đội kèn, phụ trách liên hệ phía Hà Nội và sắp xếp chỗ ở. Đội duy trì tập bốn ngày mỗi tuần để kịp hợp luyện cùng đoàn quân nhạc khi ra Hà Nội. Cùng lúc, 30 bản nhạc được gửi đến Ban tổ chức A80 duyệt, trong đó không thể thiếu những tác phẩm như "Đất nước trọn niềm vui", "Cùng nhau ta đi lên", "Như có Bác trong ngày đại thắng".

Một cuộc họp khẩn với 100 phụ huynh và nhà trường được tổ chức. "Đây là cơ hội để các em học lịch sử không chỉ qua sách vở mà ngay trong sự kiện trọng đại", anh Hoàng nói với các phụ huynh. "Đây là vinh dự lớn và chúng tôi sẽ cố gắng không để xảy ra sơ sót".

Kết quả, 100% phụ huynh đồng ý cho con tham gia.

Gần 25 năm hoạt động, Vietnam Marching Band của trường THCS Võ Thành Trang đã có hơn 3.000 buổi biểu diễn, trở thành đội nhạc kèn học sinh được công nhận kỷ lục về số buổi biểu diễn nhiều nhất tại Việt Nam năm 2008, kỷ lục châu Á năm 2018 và kỷ lục thế giới (WRA) các năm 2019 và 2024.

Với anh Hoàng và các em học sinh, lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh là cột mốc quan trọng nhất trong lịch sử của đội.

Đội kèn đoàn nhạc kèn Võ Thành Trang ở Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, ngày 1/9. Ảnh: Nguyễn Minh Hoàng

Xuất phát điểm của họ là một câu lạc bộ nghi thức Đội trong trường THCS Võ Thành Trang, quận Tân Phú, TP HCM. Năm 2001, thầy giáo Nguyễn Minh Hoàng về làm công tác Đội, thấy học sinh thiếu sân chơi nên lập đội kèn trống phục vụ lễ chào cờ. Ban đầu, câu lạc bộ chỉ có 10 em. Hàng tuần, thầy trò đạp xe đến Nhà thiếu nhi quận Tân Phú mượn nhạc cụ học. Về sau họ mượn được bộ kèn, trống về tập trong sân trường.

Sau vài buổi chào cờ, câu lạc bộ được nhà trường trang bị thêm 5 kèn trumpet và hai bộ trống. Đội cũng được mời biểu diễn ở phường và quận. Tình cờ, một lãnh đạo quận dự, thấy hay nên mời tham gia sự kiện của UBND TP HCM.

Từ 10 thành viên ban đầu, đội mở rộng lên 40-50 người và duy trì khoảng 100 em mỗi năm. Hiện, đội kèn có hơn 500 thành viên, gồm học sinh ở khắp thành phố. Năm 2012, đội kèn nghi thức truyền thống chuyển sang mô hình Marching Band (diễu hành và biểu diễn ngoài trời). Danh tiếng đội kèn nhanh chóng lan rộng, giúp các em nhận lời mời biểu diễn tại nhiều sự kiện ở các tỉnh.

Bước ngoặt đến năm 2019, khi nhiều huấn luyện viên quốc tế từ Mỹ và Anh quan tâm, tham gia huấn luyện các em trong một số buổi, mở ra cơ hội tham gia các sự kiện marching tại Campuchia, Malaysia và Thái Lan.

Vietnam Marching Band không đặt nặng việc tuyển chọn thành viên. Bất kỳ học sinh nào có đam mê đều được đăng ký, kể cả những em khuyết tật, hạn chế thể chất. Lịch huấn luyện bốn ngày mỗi tuần, trong đó 40% thời lượng dành cho kỹ năng sống và làm việc nhóm, 40% cho kỹ thuật âm nhạc và 20% cho công tác tổ chức. Sự nghiêm túc và kỷ luật được duy trì trong mọi hoạt động, giúp các em tự lập và biết sắp xếp bản thân qua các buổi huấn luyện, hội trại và những chuyến công diễn.

"Nhờ đó, quá trình chuẩn bị cho A80 thuận lợi", anh Hoàng nói.

Sáng 24/8, họ xuất phát từ TP HCM đi Hà Nội bằng ôtô, mang theo hơn 100 nhạc cụ, gồm các loại kèn trumpet, cornet, flute, piccolo, saxophone alto, clarinet, baritone và bộ gõ gồm trống bass, snare, tenor, tom, rototum, cymbal, tambourine.

Các em thiếu nhi biểu diễn ở Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập Tự do Hạnh phúc", ngày 27/8. Ảnh: Nguyễn Minh Hoàng

Sau hai ngày, các em đến Hà Nội và có khoảng 30 phút hợp luyện cùng Dàn nhạc Quân đội Quốc gia. "Ban đầu, các anh bộ đội nghĩ là thiếu nhi từ TP HCM ra hỗ trợ nhưng sau khi nghe và xem trình diễn họ bất ngờ vì các em chơi kèn, trống điêu luyện như nhạc công trưởng thành", thầy Hoàng nói.

Trong 5 ngày lưu diễn tại Hà Nội, đội kèn thiếu nhi Võ Thành Trang đã biểu diễn tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước, trước Tượng đài Lý Thái Tổ ở Hồ Gươm và trong chương trình cầu truyền hình mừng Quốc khánh tại sân vận động Hàng Đẫy.

"Em cảm thấy tự hào khi được hòa mình vào ngày vui của cả nước", Anh Thư, 14 tuổi, một thành viên của đội nói. Thư từng biểu diễn tại hàng trăm sự kiện nhưng với A80, em lo lắng nhất. Hôm 2/9, em hít thở sâu, nắm chặt tay các bạn và bước ra biểu diễn, thể hiện những gì đã luyện tập tại nhà.

Thư nhớ nhất là kỷ niệm ở phố đi bộ Hồ Gươm và đường Đinh Lễ, nơi hàng nghìn người dân theo dõi. Ban đầu, họ tưởng các em là người Hà Nội, nhưng khi nghe tiếng chào giọng miền Nam, mọi người mới ngạc nhiên.

Một chủ nhà hàng tiến đến, bày tỏ sự cảm kích vì các em đã vượt hàng nghìn km ra Hà Nội, định mời cả đội hơn 100 người dùng bữa. Dù từ chối vì đã được sắp xếp chỗ ăn, Thư cảm động trước tình cảm của người dân Thủ đô.

Tuyết Nhung, 22 tuổi, người trưởng thành từ đội kèn và theo phụ trách hậu cần, cũng thấy hành trình ý nghĩa. Suốt 10 ngày, Nhung đã chăm sóc hơn 100 thiếu nhi, đưa các em qua từng địa điểm lịch sử. Họ đến bảo tàng, xem những loại vũ khí của quân đội Việt Nam, gặp gỡ các bác cựu chiến binh, rồi ra phố đi bộ vẫy tay chào người dân Thủ đô.

"Chúng em học cách lắng nghe, quan sát và trân trọng quá khứ nên mỗi câu chuyện đều trở thành bài học sống động", Nhung nói.

Hậu trường đội kèn nhí biểu diễn ở lễ 80 năm Quốc khánh Đội kèn thiếu nhi trường THCS Võ Thành Trang biểu diễn trên phố đi bộ Hà Nội, tháng 9/2025. Video: Minh Hoàng

Ngọc Ngân