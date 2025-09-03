Đội hình tăng thiết giáp tham gia diễu binh A80

Hơn 16.000 quân nhân cùng lực lượng Lục quân, Không quân, Hải quân và khối cơ giới, khí tài sáng 2/9 tham gia diễu binh trên không, trên biển và mặt đất, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (A80).
Diễu binh A80 là lần đầu các xe tăng chủ lực hiện đại nhất của Việt Nam tham gia. Đi đầu đội hình xe cơ giới là khối tăng thiết giáp, dẫn đầu là xe tăng T-54B cải tiến do Việt Nam tự hiện đại hóa.
Hơn 16.000 quân nhân cùng lực lượng Lục quân, Không quân, Hải quân và khối cơ giới, khí tài sáng 2/9 tham gia diễu binh trên không, trên biển và mặt đất, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (A80).
Diễu binh A80 là lần đầu các xe tăng chủ lực hiện đại nhất của Việt Nam tham gia. Đi đầu đội hình xe cơ giới là khối tăng thiết giáp, dẫn đầu là xe tăng T-54B cải tiến do Việt Nam tự hiện đại hóa.
Khối xe tăng tiến qua lễ đài. Video: VTV
Xe tăng T-54B cải tiến được nâng cấp hệ thống điều khiển hỏa lực với công nghệ số, hệ thống trinh sát và phát hiện mục tiêu hiện đại, tổ hợp liên lạc mới giúp phối hợp chiến đấu với phương tiện khác. Xe được lắp nhiều khối giáp phản ứng nổ (ERA) trên tháp pháo và mặt trước để tăng cường khả năng sống sót trước vũ khí chống tăng đối phương.
T-54B cải tiến vẫn sử dụng pháo D-10T cỡ nòng 100 mm như T-54B nguyên bản, nhưng mang cơ số đạn 38 viên, tăng 4 viên so với mẫu cũ. Các kỹ sư Việt Nam cũng bọc vật liệu cách nhiệt cho pháo chính, nhằm duy trì hình dáng nòng và bảo đảm độ chính xác cho từng phát bắn trong các điều kiện thời tiết.
Xe tăng T-54B cải tiến được nâng cấp hệ thống điều khiển hỏa lực với công nghệ số, hệ thống trinh sát và phát hiện mục tiêu hiện đại, tổ hợp liên lạc mới giúp phối hợp chiến đấu với phương tiện khác. Xe được lắp nhiều khối giáp phản ứng nổ (ERA) trên tháp pháo và mặt trước để tăng cường khả năng sống sót trước vũ khí chống tăng đối phương.
T-54B cải tiến vẫn sử dụng pháo D-10T cỡ nòng 100 mm như T-54B nguyên bản, nhưng mang cơ số đạn 38 viên, tăng 4 viên so với mẫu cũ. Các kỹ sư Việt Nam cũng bọc vật liệu cách nhiệt cho pháo chính, nhằm duy trì hình dáng nòng và bảo đảm độ chính xác cho từng phát bắn trong các điều kiện thời tiết.
Phía sau xe tăng T-54B cải tiến là những chiếc T-55.
Dòng T-54/55 do Liên Xô phát triển nhằm thay thế cho mẫu T-34 từ Thế chiến II. Xe có tốc độ tối đa hơn 50 km/h, tầm hoạt động hơn 320 km và 610 km với thùng dầu phụ, được trang bị pháo chính D-10T cỡ nòng 100 mm, súng máy song song 7,62 mm và súng máy phòng không DShK 12,7 mm.
Những chiếc xe tăng T-54/55 từng góp phần làm nên chiến thắng lẫy lừng trong chiến dịch Đường 9 Nam Lào, Quảng Trị, Tây Nguyên, Hồ Chí Minh năm 1975.
Phía sau xe tăng T-54B cải tiến là những chiếc T-55.
Dòng T-54/55 do Liên Xô phát triển nhằm thay thế cho mẫu T-34 từ Thế chiến II. Xe có tốc độ tối đa hơn 50 km/h, tầm hoạt động hơn 320 km và 610 km với thùng dầu phụ, được trang bị pháo chính D-10T cỡ nòng 100 mm, súng máy song song 7,62 mm và súng máy phòng không DShK 12,7 mm.
Những chiếc xe tăng T-54/55 từng góp phần làm nên chiến thắng lẫy lừng trong chiến dịch Đường 9 Nam Lào, Quảng Trị, Tây Nguyên, Hồ Chí Minh năm 1975.
Xe tăng T-90SK, biến thể chỉ huy của xe tăng T-90S, dẫn dầu khối xe tăng T-90S và T-62.
T-90 được Liên Xô phát triển nhằm thay thế xe tăng T-64, T-72 và T-80. Biến thể T-90 đời đầu là phiên bản hiện đại hóa sâu của T-72B, ban đầu có tên là T-72BU, sau đó được đổi sang tên hiện tại.
T-90S là phiên bản xuất khẩu, song cũng được biên chế trong quân đội Nga với định danh T-90A. Biến thể chỉ huy của phiên bản này là T-90SK, được trang bị hệ thống liên lạc và định vị bổ sung. T-90S có kíp lái ba người, gồm trưởng xe, pháo thủ và lái xe.
Xe tăng T-90SK, biến thể chỉ huy của xe tăng T-90S, dẫn dầu khối xe tăng T-90S và T-62.
T-90 được Liên Xô phát triển nhằm thay thế xe tăng T-64, T-72 và T-80. Biến thể T-90 đời đầu là phiên bản hiện đại hóa sâu của T-72B, ban đầu có tên là T-72BU, sau đó được đổi sang tên hiện tại.
T-90S là phiên bản xuất khẩu, song cũng được biên chế trong quân đội Nga với định danh T-90A. Biến thể chỉ huy của phiên bản này là T-90SK, được trang bị hệ thống liên lạc và định vị bổ sung. T-90S có kíp lái ba người, gồm trưởng xe, pháo thủ và lái xe.
Xe tăng T-90S di chuyển trên phố Nguyễn Tri Phương.
Xe được trang bị hệ thống phòng vệ nhiều lớp, ngoài cùng là tổ hợp phòng vệ thụ động Shtora-1, nổi bật ở "đôi mắt" màu đỏ nằm hai bên pháo chính. Nó có chức năng gây nhiễu, chế áp hệ thống dẫn đường laser và hồng ngoại trên tên lửa dẫn đường chống tăng (ATGM), khiến chúng bay lệch khỏi mục tiêu.
Lớp tiếp theo là giáp phản ứng nổ Kontakt-5, đặc biệt hiệu quả khi đối phó với đầu đạn nổ lõm (HEAT), cũng như đủ sức vô hiệu hóa đạn thanh xuyên động năng tách vỏ ổn định bằng cánh đuôi (APFSDS) M829A2 của Mỹ.
Lớp phòng thủ cuối cùng của T-90S là giáp phức hợp với vỏ ngoài là thép độ bền cao, bên trong gồm nhiều lớp vật liệu tổng hợp xen lẫn với các tấm thép dày. Thiết kế này giúp tăng khả năng phòng vệ và cắt giảm đáng kể khối lượng so với giáp thép cán đồng nhất (RHA) có cùng khả năng bảo vệ.
Xe tăng T-90S di chuyển trên phố Nguyễn Tri Phương.
Xe được trang bị hệ thống phòng vệ nhiều lớp, ngoài cùng là tổ hợp phòng vệ thụ động Shtora-1, nổi bật ở "đôi mắt" màu đỏ nằm hai bên pháo chính. Nó có chức năng gây nhiễu, chế áp hệ thống dẫn đường laser và hồng ngoại trên tên lửa dẫn đường chống tăng (ATGM), khiến chúng bay lệch khỏi mục tiêu.
Lớp tiếp theo là giáp phản ứng nổ Kontakt-5, đặc biệt hiệu quả khi đối phó với đầu đạn nổ lõm (HEAT), cũng như đủ sức vô hiệu hóa đạn thanh xuyên động năng tách vỏ ổn định bằng cánh đuôi (APFSDS) M829A2 của Mỹ.
Lớp phòng thủ cuối cùng của T-90S là giáp phức hợp với vỏ ngoài là thép độ bền cao, bên trong gồm nhiều lớp vật liệu tổng hợp xen lẫn với các tấm thép dày. Thiết kế này giúp tăng khả năng phòng vệ và cắt giảm đáng kể khối lượng so với giáp thép cán đồng nhất (RHA) có cùng khả năng bảo vệ.
Về hỏa lực, T-90S được trang bị pháo nòng trơn 2A46M-2 cỡ nòng 125 mm với cơ số đạn tối đa 42 viên, sử dụng hệ thống nạp đạn tự động. Hệ thống này giúp tổ lái rút gọn chỉ còn ba người là lái xe, trưởng xe và pháo thủ, khiến T-90S có hình dáng nhỏ gọn, khó bị phát hiện và bắn trúng trên chiến trường.
T-90S được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại, sử dụng nhiều loại cảm biến, máy tính đường đạn và bộ đo xa laser để bảo đảm khả năng xạ kích trong nhiều tình huống.
Pháo chính có thể khai hỏa đạn APFSDS, đạn nổ lõm, nổ mảnh và tên lửa chống tăng bắn qua nòng 9M119 Refleks. Tên lửa Refleks trang bị đầu nổ lõm nối tiếp, có khả năng phá hủy giáp phản ứng nổ và tiếp tục xuyên thủng lớp giáp thép RHA dày 950 mm. Mẫu tên lửa này có thể bắn hạ nhiều loại mục tiêu, kể cả trực thăng bay thấp, ở khoảng cách tối đa 6 km và tốc độ mục tiêu không quá 70 km/h.
Về hỏa lực, T-90S được trang bị pháo nòng trơn 2A46M-2 cỡ nòng 125 mm với cơ số đạn tối đa 42 viên, sử dụng hệ thống nạp đạn tự động. Hệ thống này giúp tổ lái rút gọn chỉ còn ba người là lái xe, trưởng xe và pháo thủ, khiến T-90S có hình dáng nhỏ gọn, khó bị phát hiện và bắn trúng trên chiến trường.
T-90S được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại, sử dụng nhiều loại cảm biến, máy tính đường đạn và bộ đo xa laser để bảo đảm khả năng xạ kích trong nhiều tình huống.
Pháo chính có thể khai hỏa đạn APFSDS, đạn nổ lõm, nổ mảnh và tên lửa chống tăng bắn qua nòng 9M119 Refleks. Tên lửa Refleks trang bị đầu nổ lõm nối tiếp, có khả năng phá hủy giáp phản ứng nổ và tiếp tục xuyên thủng lớp giáp thép RHA dày 950 mm. Mẫu tên lửa này có thể bắn hạ nhiều loại mục tiêu, kể cả trực thăng bay thấp, ở khoảng cách tối đa 6 km và tốc độ mục tiêu không quá 70 km/h.
Chiến sĩ tăng thiết giáp đứng trước xe tăng T-62 trên đường Hùng Vương.
T-62 là xe tăng chủ lực do Liên Xô phát triển trên cơ sở dòng T-54/T-55, sở hữu một số đặc điểm thiết kế tương tự đời trước như thân xe thấp và tháp pháo dày. T-62 được biên chế từ năm 1961 với hơn 22.700 chiếc đã xuất xưởng.
Xe tăng T-62 có kíp lái 4 người gồm trưởng xe, pháo thủ, nạp đạn và lái xe. T-62 được trang bị pháo chính 2A20 cỡ nòng 115 mm. Đây là mẫu xe tăng đầu tiên trên thế giới sử dụng pháo nòng trơn, cho phép bắn đạn APFSDS với khả năng xuyên giáp tốt hơn pháo có rãnh khương tuyến của xe tăng phương Tây cùng thời.
Chiến sĩ tăng thiết giáp đứng trước xe tăng T-62 trên đường Hùng Vương.
T-62 là xe tăng chủ lực do Liên Xô phát triển trên cơ sở dòng T-54/T-55, sở hữu một số đặc điểm thiết kế tương tự đời trước như thân xe thấp và tháp pháo dày. T-62 được biên chế từ năm 1961 với hơn 22.700 chiếc đã xuất xưởng.
Xe tăng T-62 có kíp lái 4 người gồm trưởng xe, pháo thủ, nạp đạn và lái xe. T-62 được trang bị pháo chính 2A20 cỡ nòng 115 mm. Đây là mẫu xe tăng đầu tiên trên thế giới sử dụng pháo nòng trơn, cho phép bắn đạn APFSDS với khả năng xuyên giáp tốt hơn pháo có rãnh khương tuyến của xe tăng phương Tây cùng thời.
Khối xe thiết giáp lội nước, dẫn đầu là xe trinh sát BRDM-2 trang bị súng máy 14,5mm với kíp xe 3 người. Theo sau là xe chiến đấu bộ binh BMP-1 và BMP-2, cùng xe chỉ huy thông tin BTR-60PU được Việt Nam cải tiến với vai trò tổng trạm thông tin cơ động đảm bảo chỉ huy thông suốt trong mọi tình huống tác chiến hiện đại.
Khối xe thiết giáp lội nước, dẫn đầu là xe trinh sát BRDM-2 trang bị súng máy 14,5mm với kíp xe 3 người. Theo sau là xe chiến đấu bộ binh BMP-1 và BMP-2, cùng xe chỉ huy thông tin BTR-60PU được Việt Nam cải tiến với vai trò tổng trạm thông tin cơ động đảm bảo chỉ huy thông suốt trong mọi tình huống tác chiến hiện đại.
Xe chiến đấu bộ binh BMP-1 (đi đầu) do Liên Xô phát triển, được biên chế lần đầu năm 1966 với hơn 20.000 chiếc thuộc nhiều phiên bản đã xuất xưởng. Xe có kíp lái ba người và có thể chở theo 8 quân nhân.
BMP-1 được trang bị pháo chính 2A28 Grom cỡ nòng 73 mm, bệ phóng tên lửa chống tăng 9M14 Malyutka với cơ số đạn 4 viên, súng đồng trục PKT 7,62 mm. Các phiên bản đầu tiên của dòng Malyutka đạt tầm bắn 3 km và có khả năng xuyên qua lớp thép RHA dày 460-520 mm.
Xe có thể đạt tốc độ tối đa 65km/h trên đường nhựa và 45 km/h trên địa hình không bằng phẳng, tốc độ bơi 7-8 km/h, tầm hoạt động tối đa 500-600 km tùy địa hình.
Xe chiến đấu bộ binh lội nước BMP-2 cũng do Liên Xô phát triển, biên chế từ năm 1980 với hơn 20.000 chiếc đã xuất xưởng. Xe có kíp lái ba người và có thể chở theo 7 quân nhân. BMP-2 có tốc độ tối đa 65 km/h trên đường nhựa, 45 km/h trên địa hình không bằng phẳng và tốc độ bơi 7 km/h, tầm hoạt động 600 km.
Xe được trang bị một pháo tự động 2A42 cỡ nòng 30 mm, tên lửa chống tăng 9M113 Konkurs và súng PKT 7,62 mm. Tên lửa Konkurs nguyên bản có tầm bắn 4 km và xuyên được giáp thép RHA dày 600 mm, trong khi mẫu Konkurs-M nâng cấp có thể xuyên thủng lớp thép RHA dày 750-800 mm.
Xe chiến đấu bộ binh BMP-1 (đi đầu) do Liên Xô phát triển, được biên chế lần đầu năm 1966 với hơn 20.000 chiếc thuộc nhiều phiên bản đã xuất xưởng. Xe có kíp lái ba người và có thể chở theo 8 quân nhân.
BMP-1 được trang bị pháo chính 2A28 Grom cỡ nòng 73 mm, bệ phóng tên lửa chống tăng 9M14 Malyutka với cơ số đạn 4 viên, súng đồng trục PKT 7,62 mm. Các phiên bản đầu tiên của dòng Malyutka đạt tầm bắn 3 km và có khả năng xuyên qua lớp thép RHA dày 460-520 mm.
Xe có thể đạt tốc độ tối đa 65km/h trên đường nhựa và 45 km/h trên địa hình không bằng phẳng, tốc độ bơi 7-8 km/h, tầm hoạt động tối đa 500-600 km tùy địa hình.
Xe chiến đấu bộ binh lội nước BMP-2 cũng do Liên Xô phát triển, biên chế từ năm 1980 với hơn 20.000 chiếc đã xuất xưởng. Xe có kíp lái ba người và có thể chở theo 7 quân nhân. BMP-2 có tốc độ tối đa 65 km/h trên đường nhựa, 45 km/h trên địa hình không bằng phẳng và tốc độ bơi 7 km/h, tầm hoạt động 600 km.
Xe được trang bị một pháo tự động 2A42 cỡ nòng 30 mm, tên lửa chống tăng 9M113 Konkurs và súng PKT 7,62 mm. Tên lửa Konkurs nguyên bản có tầm bắn 4 km và xuyên được giáp thép RHA dày 600 mm, trong khi mẫu Konkurs-M nâng cấp có thể xuyên thủng lớp thép RHA dày 750-800 mm.
Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam nghiên cứu, phát triển và sản xuất, có khối lượng 15 tấn, dài gần 7 m, rộng hơn 3,2 m và cao hơn 2 m.
XCB-01 có kíp lái ba người gồm trưởng xe, pháo thủ và lái xe, có thể chở theo 8 chiến sĩ với trang bị đầy đủ. Khoang xe được trang bị điều hòa, trên thân xe có lỗ châu mai để các chiến sĩ khai hỏa từ bên trong.
Ngoài ra, còn có xe thiết giáp chở quân XTC-02 do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nghiên cứu và chế tạo, được trang bị súng máy 12,7 mm và 7,62 mm. Xe có kíp lái ba người, có thể chở theo 9 chiến sĩ.
Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam nghiên cứu, phát triển và sản xuất, có khối lượng 15 tấn, dài gần 7 m, rộng hơn 3,2 m và cao hơn 2 m.
XCB-01 có kíp lái ba người gồm trưởng xe, pháo thủ và lái xe, có thể chở theo 8 chiến sĩ với trang bị đầy đủ. Khoang xe được trang bị điều hòa, trên thân xe có lỗ châu mai để các chiến sĩ khai hỏa từ bên trong.
Ngoài ra, còn có xe thiết giáp chở quân XTC-02 do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nghiên cứu và chế tạo, được trang bị súng máy 12,7 mm và 7,62 mm. Xe có kíp lái ba người, có thể chở theo 9 chiến sĩ.
Thiết giáp XCB-01 được trang bị pháo chính nòng trơn cỡ 73 mm với 40 viên đạn và hệ thống nạp bán tự động, súng máy song song PTK 7,62 mm và súng 12,7 mm trên nóc tháp pháo, kèm bệ phóng tên lửa chống tăng 9M14 Malyutka nâng cấp do Việt Nam chế tạo.
Thiết giáp XCB-01 được trang bị pháo chính nòng trơn cỡ 73 mm với 40 viên đạn và hệ thống nạp bán tự động, súng máy song song PTK 7,62 mm và súng 12,7 mm trên nóc tháp pháo, kèm bệ phóng tên lửa chống tăng 9M14 Malyutka nâng cấp do Việt Nam chế tạo.
Ảnh: Ngọc Thành - Đức Đồng - Nguyễn Đông