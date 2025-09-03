Đội hình tăng thiết giáp tham gia diễu binh A80

Hơn 16.000 quân nhân cùng lực lượng Lục quân, Không quân, Hải quân và khối cơ giới, khí tài sáng 2/9 tham gia diễu binh trên không, trên biển và mặt đất, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (A80).

Diễu binh A80 là lần đầu các xe tăng chủ lực hiện đại nhất của Việt Nam tham gia. Đi đầu đội hình xe cơ giới là khối tăng thiết giáp, dẫn đầu là xe tăng T-54B cải tiến do Việt Nam tự hiện đại hóa.