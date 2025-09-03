Đội hình tăng thiết giáp tham gia diễu binh

Xe trinh sát BRDM-2 (cắm cờ) dẫn đầu đội hình xe chiến đấu bộ binh, phía sau là những chiếc BMP-1 và BMP-2.

Xe chiến đấu bộ binh BMP-1 do Liên Xô phát triển, được biên chế lần đầu năm 1966 với hơn 20.000 chiếc thuộc nhiều phiên bản đã xuất xưởng. Xe có kíp lái ba người và có thể chở theo 8 quân nhân.

BMP-1 được trang bị pháo chính 2A28 Grom cỡ nòng 73 mm, bệ phóng tên lửa chống tăng 9M14 Malyutka với cơ số đạn 4 viên, súng đồng trục PKT 7,62 mm. Các phiên bản đầu tiên của dòng Malyutka đạt tầm bắn 3 km và có khả năng xuyên qua lớp thép RHA dày 460-520 mm.

Xe có thể đạt tốc độ tối đa 65km/h trên đường nhựa và 45 km/h trên địa hình không bằng phẳng, tốc độ bơi 7-8 km/h, tầm hoạt động tối đa 500-600 km tùy địa hình.

Xe chiến đấu bộ binh lội nước BMP-2 cũng do Liên Xô phát triển, biên chế từ năm 1980 với hơn 20.000 chiếc đã xuất xưởng. Xe có kíp lái ba người và có thể chở theo 7 quân nhân. BMP-2 có tốc độ tối đa 65 km/h trên đường nhựa, 45 km/h trên địa hình không bằng phẳng và tốc độ bơi 7 km/h, tầm hoạt động 600 km.

Xe được trang bị một pháo tự động 2A42 cỡ nòng 30 mm, tên lửa chống tăng 9M113 Konkurs và súng PKT 7,62 mm. Tên lửa Konkurs nguyên bản có tầm bắn 4 km và xuyên được giáp thép RHA dày 600 mm, trong khi mẫu Konkurs-M nâng cấp có thể xuyên thủng lớp thép RHA dày 750-800 mm.