Đời chạy lở ở miền Tây

Chọn vị trí bãi bồi sâu trong bờ sông, trồng cây rồi xây kè chống sạt, ông Trần Quang Vinh (An Giang) vẫn mất một nửa nhà xưởng dưới lòng Mekong.

Ông Vinh lặng nhìn 160 m bờ kè vỡ vụn như mút xốp rồi ngó sang nhà xưởng 1,2 ha đổ nát của Xí nghiệp chế biến lương thực Hòa Bình, không biết nên chuẩn bị gì cho tương lai. 15 năm xây cơ nghiệp ở miền Tây, ông đã dùng nhiều biện pháp để đương đầu với sạt lở nhưng vẫn chưa đủ.

Vụ sạt lở hồi giữa tháng 5 vừa qua khiến khu nhà nghỉ ba phòng của công nhân lún sâu, phải tháo dỡ. Nhà kho rộng 1.300 m2 lở mất phân nửa, để lại những tấm tôn bị xé toạc cùng thanh xà gồ vặn vẹo, biến dạng.

Thành quả hàng chục năm gây dựng chớp mắt trôi sông, thiệt hại hơn chục tỷ đồng. Kéo theo là 100 công nhân phải ngưng sản xuất nhiều ngày để hồi phục lại xưởng. Mỗi ngày nghỉ, doanh thu mất bằng 200 tấn gạo.

Xưởng của ông Vinh nằm trong số 136 căn nhà bị hư hỏng do sạt lở 6 tháng qua tại đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). 145 vụ sạt lở từ đầu năm đã khiến vùng châu thổ này mất hơn 30 tỷ đồng cùng 1,7 km đê và 1,5 km đường giao thông. Dù chưa đến mùa mưa - cao điểm sạt lở, năm tỉnh Long An, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Bạc Liêu đã phải ban bố tình huống khẩn cấp với 10 khu vực bờ sông, bờ biển.

Những thiệt hại đó mới chỉ là phần nổi. Mỗi vụ sạt lở qua đi để lại nhiều mối lo dai dẳng cho cả người dân và doanh nghiệp tại vùng sông nước này.