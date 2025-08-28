Đoàn diễu binh đi giữa biển người trong lễ sơ duyệt

Lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước diễn ra lúc 20h, quy tụ hơn 16.300 quân nhân thuộc 43 khối đi, 18 khối đứng; 6 khối xe pháo quân sự của Quân đội, 8 khối xe đặc chủng Công an, cùng lực lượng quân đội Nga, Lào và Campuchia.

Từ đường Hùng Vương, các khối quân nhân và khí tài tỏa ra 8 tuyến phố trung tâm Hà Nội. Trong ảnh là khối sĩ quan Đặc công diễu qua ngã tư Cửa Nam. Ảnh: Giang Huy