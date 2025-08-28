Đoàn diễu binh đi giữa biển người trong lễ sơ duyệt

Lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước diễn ra lúc 20h, quy tụ hơn 16.300 quân nhân thuộc 43 khối đi, 18 khối đứng; 6 khối xe pháo quân sự của Quân đội, 8 khối xe đặc chủng Công an, cùng lực lượng quân đội Nga, Lào và Campuchia.
Từ đường Hùng Vương, các khối quân nhân và khí tài tỏa ra 8 tuyến phố trung tâm Hà Nội. Trong ảnh là khối sĩ quan Đặc công diễu qua ngã tư Cửa Nam. Ảnh: Giang Huy
Tại ngã tư Liễu Giai – Đào Tấn, hàng trăm người dân có mặt từ sớm, chen chân dưới cầu vượt và tòa nhà Lotte để ghi lại khoảnh khắc sơ duyệt. Ảnh: Nguyễn Đông
Đội hình diễu binh của các khối Quân đội nối dài trên phố Tràng Tiền – một trong những tuyến phố sầm uất bậc nhất Hà Nội. Hai bên vỉa hè và các tòa nhà chật kín người dân theo dõi lễ sơ duyệt. Ảnh: Thanh Tùng
Khối nữ du kích miền Nam trong trang phục đặc trưng với mũ tai bèo, khăn rằn và áo bà ba, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân. Ảnh: Đức Đồng
Một cựu chiến binh ngồi trên xe lăn, tay cầm sticker cờ Tổ quốc, cổ vũ đoàn diễu binh khi đi qua khu vực Nhà hát Lớn. Ảnh: Hiếu Lương
Từ Quảng trường Ba Đình, dàn khí tài tiến ra đường Hùng Vương rồi tỏa về các tuyến phố trung tâm. Dẫn đầu đội hình là xe tăng T-54B cải tiến, T-55, T-90SK, T-62, tiếp đến là các xe pháo binh, tổ hợp tên lửa, UAV... Ảnh: Ngọc Thành
Đoàn Tăng – Thiết giáp tiến qua đường Điện Biên Phủ, đoạn trước Cột cờ Hà Nội, trong tiếng reo hò cổ vũ của người dân. Ảnh: Võ Thạnh
Đoàn diễu binh đi qua Nhà hát Lớn Hà Nội. Người dân nơi đây liên tục hô vang cổ vũ các khối diễu hành, đặc biệt khi đến lượt lực lượng Nga, Lào và Campuchia. Ảnh: Hiếu Lương
Các chiến sĩ Khối Lực lượng tác chiến không gian mạng giơ tay tạo hình trái tim khi diễu qua phố Tràng Tiền. Ảnh: Thanh Tùng
Khối nữ Biệt động vẫy chào người dân trên đường Văn Cao, gần sân vận động Quần Ngựa. Ảnh: Tùng Đinh
Khoảng 21h, đoàn chiến sĩ Công an tiến đến khu vực Ga Hà Nội, nơi hàng nghìn người dân đứng chờ. Trong ảnh là khối sĩ quan An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao do Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đảm trách.
Giữa tiếng reo hò cổ vũ, đội hình nhiều lần dừng lại, thực hiện động tác thả tim. Đây cũng là một trong những điểm gần cuối của buổi sơ duyệt hôm nay.Ảnh: Lưu Quý
Phố Tràng Tiền ken đặc người dân khi đoàn diễu binh đi qua. Buổi sơ duyệt khép lại lúc 22h. Ảnh: Thanh Tùng
Theo kế hoạch, buổi tổng duyệt diễn ra lúc 6h30 ngày 30/8. Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sẽ chính thức tổ chức từ 6h30 đến khoảng 10h ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình.
Nhóm phóng viên