Đổ nát ở rốn lũ Đăk Lăk

Căn nhà của ông Lê Văn Chánh (40 tuổi) ở thôn Mỹ Xuân 1 cũng bị nước lũ cuốn bay bức tường nhà, nhiều đồ đạc có giá trị quạt, tủ lạnh, máy giặt bị hư hỏng, ẩm ướt.
Kế bên, căn nhà của anh Nguyễn Văn Hùng, 28 tuổi, bị đổ sập gian nhà bếp, vùi lấp nhiều tài sản. Đợt lụt ngập gần tới nóc nhà, anh Hùng và vợ con phải sang tránh trú nhà hàng xóm.
Một ôtô bị lũ cuốn xuống ven đường ở xã Hòa Thịnh.
Chiều muộn, nhiều người dân ở xã Hòa Thịnh ra bờ ruộng, sông để tìm đồ đạc bị lũ cuốn trôi.
Cả ngày qua, điểm cứu trợ tại sân Trung tâm văn hoá xã Hoà Thịnh đông đúc người dân đổ về nhận lương thực, thực phẩm. Trong những ngày mưa lũ, hàng chục đoàn cứu trợ đã đổ về đây tiếp viện.
Tuấn Việt - Thanh Tùng - Đình Văn - Trần Hóa
Quỹ Hy vọng - báo VnExpress mở chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" nhằm hỗ trợ người dân vượt lên nghịch cảnh thiên tai, tái thiết các trường học bị thiệt hại. Quý độc giả ủng hộ tại đây.