Đỡ đầu sinh viên khó khăn sau lũ

TP HCMNhận tin ba anh em ở huyện Tây Hòa mồ côi cả cha lẫn mẹ sau một đêm mưa lũ, Như Anh, 37 tuổi, cùng nhóm bạn quyết định nhận đỡ đầu, hỗ trợ các em.

Trong căn nhà ở thôn Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ vắng lặng, chỉ còn ba đứa trẻ đội khăn tang ngồi bên di ảnh. Hôm 20/11, tin đồn vỡ đập lan truyền, ông Phan Văn Thôi, 51 tuổi, chở vợ và con trai út chạy lên núi Hương lánh nạn. Khi ngang Bến Đình, anh không biết cầu đã bị gãy nên lao thẳng xuống dòng nước xiết.

Vợ chồng anh tử vong, cậu con trai may mắn thoát nạn nhờ bám vào một cành cây. Hai anh trai đang là sinh viên tại TP HCM bỗng chốc mất bố mẹ, có nguy cơ phải gác lại việc học để đi làm nuôi em.

"Tôi nghẹn lại khi nghe tin. Từng lớn lên ở vùng rốn lũ miền Trung, tôi thấu hiểu tận cùng sự mất mát đột ngột này", anh Như Anh, 37 tuổi, chủ một doanh nghiệp tại TP HCM chia sẻ.

Người dân nhận quà cứu trợ ở thôn Hoài Cư, xã Tây Hòa, tỉnh Đăk Lăk. Ảnh: Trần Hóa

Anh gọi điện cho người bạn chia sẻ hoàn cảnh này. Cả hai quyết định đỡ đầu hai con trai của ông Phan Văn Thôi, đang là sinh viên ở TP HCM, cho đến khi ra trường với mức hỗ trợ mỗi em 2 triệu đồng một tháng, đồng thời cam kết giới thiệu việc làm sau này. Người em út học lớp 10 ở quê cũng được chính quyền địa phương và bà con lối xóm chung tay chăm lo.

Câu chuyện của ba anh em chỉ là khởi đầu. Chứng kiến đợt lũ lịch sử tàn phá các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên cuối tháng 11, anh Như Anh cùng ba người bạn quyết định mở rộng vòng tay. Nhóm tập trung hỗ trợ các sinh viên đại học, cao đẳng đang học tại TP HCM có gia đình bị thiệt hại nặng tại vùng rốn lũ Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa.

Mỗi sinh viên được hỗ trợ 1,5 triệu đồng một tháng, kéo dài trong 3-4 tháng để trang trải tiền trọ và sinh hoạt phí trước mắt. Ban đầu, nhóm tính toán chỉ đủ sức giúp khoảng 20-25 em. Tuy nhiên, sau khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội hôm 24/11, sức lan tỏa của lòng nhân ái đã kết nối thêm nhiều mạnh thường quân. Đến nay, danh sách được hỗ trợ đã lên tới hơn 80 sinh viên.

Anh Trần Nguyên Văn, 43 tuổi, một người tham gia đóng góp, không kìm được xúc động khi đọc hoàn cảnh của Lê Duy - nam sinh viên năm 3 có gia đình bị lũ cuốn trôi sạch ruộng vườn, đàn heo là tài sản lớn nhất cũng chết sạch. Duy đã tính đến chuyện nghỉ học về quê làm thuê. "Hình ảnh đó làm tôi nhớ lại cảnh gia đình mình ở quê nhà 20 năm trước. Mọi tài sản tích cóp cả đời trôi theo dòng nước chỉ trong một ngày", anh Văn nhớ lại.

Ngay trong đêm 25/11, anh Văn đã xác minh thông tin và chuyển nóng 10 triệu đồng giúp Duy đóng học phí, đồng thời cam kết hỗ trợ thêm để gia đình em dựng lại nhà.

Ngôi nhà của Anh Khóa, ở huyện Tây Hòa, Đắk Lắk, trưa 26/11. Ảnh: Anh Khóa

Cũng như Duy, Bảo Trân, 20 tuổi, quê huyện Tây Hòa, Đắk Lắk từng nghĩ cánh cửa đại học đã khép lại. Nước lũ dâng cao gần 2 mét đã cuốn phăng mọi tài sản trong nhà. Bố Trân bị tật ở chân, vốn mưu sinh bằng nghề bán vé số ở TP HCM những ngày nông nhàn, giờ đây bất lực nhìn công sức tích cóp tan biến.

Đúng lúc Trân định viết đơn xin bảo lưu kết quả học tập thì nhận được tin nhắn từ nhóm của anh Như Anh. Mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng mỗi tháng giúp em trút bỏ gánh nặng. "Ngày em báo tin vui về, bố mẹ suýt khóc. Em biết ơn vô cùng vì đã có người dang tay kéo mình lên lúc tuyệt vọng nhất", Trân nói.

Cùng quê với Trân, gia đình Anh Khóa, 20 tuổi, cũng lâm cảnh trắng tay khi 6 con bò - gia tài định bán để đóng học phí cho con - đã bị lũ cuốn trôi. Nhìn mái nhà trơ trọi ván gỗ trong ảnh, Khóa - chàng sinh viên vừa đi học vừa chạy xe ôm công nghệ - không biết xoay xở ra sao. Sự hỗ trợ kịp thời từ nhóm thiện nguyện không chỉ giúp Khóa tiếp tục đến trường mà còn nhen nhóm lại niềm tin vào lòng tốt trong xã hội.

"Khi được giúp đỡ, em không ngờ trên đời lại có những người lạ tốt như vậy", Khóa nói.

Ngọc Ngân