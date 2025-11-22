Điều 4 trực thăng cứu trợ người dân ở Đăk Lăk

Bốn trực thăng của Trung đoàn 930, 910 đã sẵn sàng cất cánh, dự kiến bay vào vùng ngập sâu ở Đăk Lăk để cứu trợ chiều 22/11.

Sáng nay, Trung đoàn 930 (Sư đoàn 372) tại sân bay Phù Cát nhận lệnh của Quân chủng Phòng không - Không quân, sử dụng trực thăng Mi-17, chuẩn bị hậu cần, kỹ thuật, trang bị, lực lượng... sẵn sàng cất cánh. Trung đoàn 910 (Sư đoàn 372), Trường Sĩ quan Không quân ở Phú Yên cũng đã vào trạng thái sẵn sàng bay.

Máy bay Mi-17 chuẩn bị cất cánh. Ảnh: Trung đoàn 940

Tuy nhiên, do thời tiết xấu, máy bay chưa thể cất cánh. Dự kiến chiều nay, trực thăng sẽ tiếp cận các vùng ngập sâu của Đăk Lăk, mang theo nhiều tấn hàng cứu trợ gồm lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm như lương khô, bánh, sữa, nước uống, áo phao...

Song song đó, các đơn vị quân đội đang tìm cách tiếp cận dân bằng đường thủy, đường bộ, cứu hộ người dân ở "rốn lũ" Phú Yên cũ, đặc biệt là xã Hòa Thịnh - một trong hai xã (cùng với Đông Hòa) ngập sớm và sâu nhất, bị cô lập nhiều ngày. Chính quyền cùng các lực lượng liên tục chạy canô vào cứu hộ, chuyển thực phẩm, song không đáp ứng hết do số người kêu cứu tăng nhanh.

Xã Hòa Thịnh nằm ở hạ lưu lưu vực sông Ba trước khi đổ ra biển. Đồ họa: Hoàng Thanh

Hòa Thịnh, được ghép từ hai xã Hòa Thịnh và Hòa Đồng (huyện Tây Hòa cũ), có diện tích hơn 159 km2 và dân số gần 30.000 người. Trên mạng xuất hiện tin "sập nhà lầu, hàng trăm người chết" tại Hòa Thịnh do lũ, nhưng Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk Tạ Anh Tuấn khẳng định đây là "tin giả, sai sự thật".

Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh Lê Chí Hoại cho biết đến sáng nay nước đã rút gần hết và "không còn người dân nào bị mắc kẹt trong vùng lũ". Những ngày vừa qua, chính quyền đã tổ chức cứu hộ nhiều người tại các khu vực ngập sâu, đưa đến trụ sở xã hoặc trường học để tránh trú.

Nhu yếu phẩm được đưa lên máy bay để cứu trợ. Ảnh: Sư đoàn 372

Ngoài quân đội, lực lượng công an, dân quân và các nhóm cứu hộ cũng đang vượt lũ vào xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa, Phú Yên cũ để cứu nạn cứu hộ. Tuy nhiên, gió lớn khiến flycam, drone không thể hoạt động, nhiều người dân đã bị kẹt suốt 4 ngày trong nước lũ.

Mưa lũ làm 55 người chết, Đăk Lăk là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt thiên tai lần này khi số người tử vong lên tới 27 - tăng 10 so với chiều qua. Mưa lũ khiến trên 200.000 ngôi nhà bị ngập, hơn 18.000 hộ phải sơ tán khẩn cấp.

Phạm Linh