Diện mạo đổi khác của thành phố Nga sau 4 năm chiến sự

Từ những đợt tập kích drone đến biển quảng cáo tuyển quân dày đặc, chiến sự Ukraine đang hiện diện trong mọi mặt đời sống ở thành phố Voronezh của Nga.

Chiếc máy bay không người lái (drone) bay vo ve xuyên qua một trung tâm thương mại ở thành phố Voronezh của Nga. Shaman, phi công drone của quân đội Nga, vừa trình diễn khả năng điều khiển thiết bị, vừa giới thiệu cho đám đông xung quanh về loại thiết bị đang thống trị chiến trường Ukraine này.

Với chiếc mũ trùm che kín mặt, chàng trai 19 tuổi nói mình sẽ sớm lên đường ra trận, thề bảo vệ đất nước.

Trước khi lên đường ra tiền tuyến, Shaman nhận nhiệm vụ đứng trực tại quầy của "câu lạc bộ Thể thao - Quân sự Cossack Berkut" ngay trong trung tâm thương mại ở Voronezh.

Tuy nhiên, mục tiêu của cậu không hẳn là thuyết phục những bạn trẻ cùng trang lứa nhập ngũ. "Mỗi người tự chọn con đường riêng tùy theo sở thích của mình", Shaman nói và tự nhận bản thân là một "người yêu nước".

Tranh tuyên truyền về quân đội trên một con đường ở thành phố Voronezh. Ảnh: AFP

Voronezh, thành phố với một triệu dân, cách trung tâm thủ đô Moskva khoảng 500 km về phía nam. Nằm gần tiền tuyến ở miền đông Ukraine, diện mạo thành phố đã thay đổi đáng kể từ chiến sự nổ ra 4 năm trước.

Từ những cuộc tấn công đáp trả thường xuyên bằng drone của Ukraine đến các biển quảng cáo tuyển quân khắp thành phố, khói lửa chiến sự đã dần ăn sâu vào đời sống hàng ngày tại Voronezh.

Trên những con đường phủ đầy tuyết dẫn ra ngoại ô, các hệ thống phòng không lấp ló sau những tấm lưới ngụy trang. Tại trung tâm thành phố, vô số áp phích tuyên truyền kêu gọi thanh niên nhập ngũ mọc lên san sát, lấn át cả biển quảng cáo cho vở diễn "Hồ thiên nga" tại nhà hát địa phương. Xen lẫn là những bức tranh tường khổng lồ tôn vinh các binh sĩ đã tử trận.

Một trung tâm tuyển quân cam kết trả cho binh sĩ số tiền trợ cấp một lần là 2,5 triệu rouble (khoảng 32.500 USD) nếu họ đăng ký nhập ngũ. Con số trên tương đương 3 năm lương trung bình tại khu vực này.

Nguồn tài chính dồi dào đã giúp Nga duy trì lợi thế về quân số trước Ukraine, bất chấp những tổn thất trong 4 năm giao tranh. Phó thư ký Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết 422.000 người đã đăng ký nhập ngũ năm ngoái, giảm 6% so với năm 2024.

Với Lyudmila, người phụ nữ 64 tuổi có quầng thâm sâu dưới mắt, những con số đều vô nghĩa. Chỉ một người duy nhất quan trọng trong tâm trí bà lúc này: Cậu con trai đã mất tích suốt 4 tháng qua sau khi ra chiến trường.

"Mọi thứ rất khó khăn đối với tôi. Tôi vẫn hy vọng, vì nếu không có hy vọng...", Lyudmila nghẹn ngào, đôi mắt nhòa lệ và không thể nói hết câu.

Bà cũng không thể ngủ ngon khi không biết số phận con trai mình ra sao. Liệu cậu đã chết hay bị phía Ukraine bắt? Không ai cho bà câu trả lời. Để quên đi những suy nghĩ tiêu cực, Lyudmila tình nguyện tham gia một tổ chức may quân phục cho binh sĩ.

Ngay cả với lời đề nghị hấp dẫn về khoản tiền lớn, Roman, tài xế lái máy kéo, vẫn dứt khoát từ chối. "Không, dù có bao nhiêu tiền đi chăng nữa", người đàn ông 48 tuổi nói.

Một quảng cáo tuyển quân ở Voronezh. Ảnh: AFP

Chui mình trong một túp lều trên mặt sông đóng băng, Roman cho biết chỉ muốn "thư giãn", "gác lại mọi chuyện", "không nghĩ đến việc gì khác ngoài câu cá" bởi ông đã quá sợ hãi trước những cuộc tấn công bằng drone của Ukraine.

"Tôi thường xuyên giật mình tỉnh giấc vì những vụ nổ", ông kể. "Chúng tôi nghe tiếng còi báo động và các vụ nổ mỗi ngày. Tất nhiên là tôi sợ rồi".

Nga suốt nhiều tháng qua liên tục nã tên lửa và drone vào Ukraine. Làn sóng tấn công mới nhất đã làm tê liệt hệ thống năng lượng của Ukraine, khiến hàng trăm nghìn người không thể sưởi ấm khi nhiệt độ giảm sâu xuống -20°C.

Người Ukraine dựng lều trong nhà, nướng gạch để sưởi ấm

Để đáp trả, quân đội Ukraine liên tục thực hiện các cuộc tập kích bằng drone, chủ yếu nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và cảng biển của Nga. Tháng trước, một người ở Voronezh đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công.

Vùng Voronezh, bao quanh thành phố cùng tên và giáp với một phần lãnh thổ Ukraine do Nga kiểm soát, là một trong những nơi bị tập kích "thường xuyên nhất", ủy viên nhân quyền Nga Tatyana Moskalkova tháng trước cho biết.

Vị trí thành phố Voronezh, nằm trên tuyến đường huyết mạch từ Rostov-on-Don tới thủ đô Moskva. Đồ họa: BBC

Giữa vô số áp phích tuyên truyền của quân đội khắp thành phố, vẫn có những dấu hiệu nhỏ hơn cho thấy không phải ai cũng muốn cuộc xung đột tiếp diễn.

Sau khi Nga mở chiến dịch ở Ukraine, nghệ sĩ địa phương Mikhail đã gắn vô số tấm bảng gốm nhỏ lên các tòa nhà hay những bức tường khắp thành phố với những lời kêu gọi hòa bình.

"Tôi muốn nhắc mọi người nhớ về câu chuyện của ông bà, tổ tiên chúng ta, những người trong suốt tuổi thơ tôi luôn nói rằng xung đột thật kinh khủng", nghệ sĩ 28 tuổi với biệt danh Noi, nói. "Điều chúng ta nên nỗ lực hướng tới là hòa bình".

Vũ Hoàng (Theo AFP)