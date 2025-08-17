Diện mạo 265 phòng ở cho công chức sắp hoàn thành

Hệ thống báo cháy tự động đến các phòng cũng được lắp đặt.

Sau sáp nhập chính quyền hai cấp, Quảng Trị 1.235 người có nhu cầu nhà công vụ, trong đó đã bố trí được 94 người, còn lại 1.141 người cần được sắp xếp.

Sở Xây dựng cho biết ngoài trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật, giảng đường dãy nhà C (Trường Đại học Quảng Bình) thì Trung tâm Giáo dục thường xuyên Đồng Hới cũng được cải tạo, hiện đạt 85% khối lượng công việc. Nhà công vụ do Tỉnh ủy quản lý đã hoàn thành toàn bộ hạng mục sửa chữa, mua sắm thiết bị, sẵn sàng bàn giao.

4 công trình sau cải tạo có 265 phòng, bố trí lưu trú cho 477 người, kinh phí hơn 65 tỷ đồng. Phòng ở đưa vào sử dụng trong tháng 8, ưu tiên bố trí theo khoảng cách đến nơi công tác và nhu cầu cấp thiết của từng đơn vị.