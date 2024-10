Diễn biến kịch tính ở trận mở màn giải bóng rổ trẻ 2024

Đội nam THPT Marie Curie, THPT May Academy và đội nữ THPT Đống Đa đều nhập cuộc chậm hơn đối thủ và ngược dòng giành chiến thắng.

Chiều 5/10, vòng bảng giải bóng rổ trẻ 2024 (Youth Basketball League) - Cup Ziaja chính thức khởi tranh tại nhà thi đấu Thanh Hà (Thanh Oai, Hà Nội). Cặp đấu đầu tiên là màn so tài giữa hai đội nam bảng A lúc 18h30. THPT Lý Thái Tổ do HLV Hà Quang Khải dẫn dắt và May Academy của HLV Egor Kurrin.

Tiếng còi khai cuộc cất lên, đội THPT Lý Thái Tổ với đội hình khá đồng đều thể hiện sự áp đảo, tấn công dồn dập. Trong những phút đầu trận, bóng chỉ lăn ở nửa sân của May Academy. Sau khi May Academy bắt nhịp, hai bên có những pha giằng co. Hiệp một kết thúc với kết quả hòa 15 điểm. Bước sang hiệp 2, trường Lý Thái Tổ giành lại lợi thế khi ghi thêm 10 điểm, trong khi May chỉ có thêm 6 điểm.

THPT May Academy (áo xanh) gặp THPT Lý Thái Tổ (áo đen trắng). Ảnh: YBL

Sự khác biệt chỉ đến sau khi hội ý cuối hiệp 2. May Academy điều chỉnh chiến thuật, phát huy năng lực của các cầu thủ chủ chốt. Với lợi thế thể hình cao to và khả năng ném 3 điểm, cầu thủ mang áo số 14 - Ngô Gia Khánh cùng với số 8 Lê Anh Khôi, trở thành một tay dẫn bóng thay cho các hậu vệ. Không cầm bóng nhiều, tuy nhiên đội này tận dụng khá tốt các tình huống phản công nhanh và thiết lập đội hình. Có thời điểm đội bóng của HLV Egor lên điểm liên tục và dẫn đối thủ với cách biệt 5 điểm.

Phía Lý Thái Tổ khi bị đối phương dẫn bàn và tấn công dồn dập đã có sự mất bình tĩnh. Các cầu thủ của họ thực hiện hỏng một vài pha ném phạt. Kết thúc, May Academy lội ngược dòng, có chiến thắng đầu tiên với kết quả chung cuộc 45-41.

Diễn biến tương tự cũng xuất hiện ở trận thứ hai giữa đội nữ THPT Nguyễn Tất Thành của HLV trưởng Đinh Hương Liên và THPT Đống Đa của HLV trưởng Kiều Đức Anh. Bước vào trận, trường Nguyễn Tất Thành chiếm ưu thế với chiến thắng 8-2 ngay trong hiệp 1. Họ không cho đối thủ cơ hội chạm bóng khi ở phần sân nhà.

Thế trận dần cân bằng khi bước sang hiệp thứ hai. Một số nhân tố chính của THPT Đống Đa bứt lên, thể hiện vai trò ghi điểm chủ chốt như số 21 Đỗ Hà Linh. Hiệp này cả hai đội cùng ghi 8 điểm. Hiệp đấu kết thúc với tỷ số 16-10 nghiêng về Nguyễn Tất Thành.

Thế trận giằng co giữa THPT Đống Đa (áo đỏ) và THPT Nguyễn Tất Thành (áo xanh đen). Ảnh: YBL

Tính thế xoay chuyển hoàn toàn ở hai hiệp cuối. THPT Đống Đa ghi thêm 13 điểm ở hiệp ba và 9 điểm ở hiệp thứ tư. Trong khi đó đội Nguyễn Tất Thành chỉ ghi được 2 điểm mỗi hiệp. Kết thúc, đội của HLV Kiều Đức Anh giành chiến thắng với tỷ số 32-20.

Cặp đấu cuối cùng của ngày ra quân là cuộc gặp gỡ giữa đội nam Marie Curie và Nguyễn Tất Thành ở bảng B, diễn ra lúc 21h. Hai hiệp đầu tiên, Nguyễn Tất Thành thể hiện bản lĩnh của một đội bóng có bề dày truyền thống, liên tục dẫn điểm sâu và lấn át đối phương. Kết thúc hiệp 1, họ thắng với kết quả 12-5.

Sang hiệp thứ hai, dù Nguyễn Tất Thành tiếp tục dẫn với tỷ số 17-12, nhưng thế trận lúc này lại nghiêng về Marie Curie khi họ kéo được một mạch 7 điểm. Điều này đến từ việc thiếu kết nối trong đội hình Nguyễn Tất Thành. Nhiều tình huống các cầu thủ của đánh ISO cá nhân nhưng chưa hiệu quả.

Trường Marie Curie (áo trắng) thắng ngược THPT Nguyễn Tất Thành. Ảnh: YBL

Đến hiệp thi đấu thứ ba và thứ tư, tình thế giằng co, hai đội tranh nhau từng điểm số một. Kết trận, Marie Curie ngược dòng, chiến thắng với tỉ số sát nút 35-32.

Điều khiển cả ba trận, trọng tài Hà Thúc Duy Anh đánh giá tất cả đều có tính chuyên môn cao, đặc biệt là ở hai cặp đấu nội dung nam. Nhìn chung, các đội đều thể hiện đúng với năng lực chuyên môn và màn thể hiện ở những giải trước đó.

Các trận còn lại của vòng 1 diễn ra vào ngày 6/10, bắt đầu từ 8h tại nhà thi đấu Thanh Hà. Kết quả sẽ được ban tổ chức cập nhật liên tục trên website, fanpage.

Giải Bóng rổ Trẻ năm 2024 - Cup Ziaja do Báo VnExpress, Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT tổ chức. Giải có 24 đội tham gia, trong đó 16 đội nam chia thành bốn bảng là A, B, C, D; 8 đội nữ chia thành hai bảng E, F. 36 cặp đấu sẽ diễn ra vào các ngày thứ 7, Chủ Nhật các tuần, kéo dài từ nay đến hết 28/10.

Kết thúc vòng bảng, hai đội nhất, nhì mỗi bảng bước vào vòng loại trực tiếp. Tại đây, các đội hạng mục nam thi đấu tứ kết (3/11-10/11) bằng việc bắt cặp, nhất bảng này gặp nhì bảng kia. Sau đó thi bán kết bán kết (17/11). Thua hai trận bán kết tranh giải ba, tư. Đội thắng hai trận bán kết thi đấu chung kết (24/11).

Ở hạng mục nữ, các đội thi bán kết ngay sau vòng bảng. Đội thua tranh ba tư và đội thắng thi đấu chung kết.

Lan Anh