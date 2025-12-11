Thứ năm, 11/12/2025, 06:05 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Xuất khẩu nông nghiệp đặt mục tiêu 100 tỷ USD | Lo ngại thiếu đất xây bãi đỗ xe xăng và trạm sạc xe điện
Cung cấp thông tin báo chí trở thành nghĩa vụ pháp lý bắt buộc; Đồng Nai thông qua dự án cầu hơn 11.500 tỷ đồng kết nối Thành phố Hồ Chí Minh;...
- 00:11 Xuất khẩu nông nghiệp đặt mục tiêu 100 tỷ USD
- 01:02 Lo ngại thiếu đất xây bãi đỗ xe xăng và trạm sạc xe điện
- 01:47 Cung cấp thông tin báo chí trở thành nghĩa vụ pháp lý bắt buộc
- 02:30 Đồng Nai thông qua dự án cầu hơn 11.500 tỷ đồng kết nối Thành phố Hồ Chí Minh
- 03:28 Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hoán đổi ngoại tệ, bơm tiền đồng cho hệ thống ngân hàng
- 04:29 Ngân hàng ồ ạt tăng lãi suất tiết kiệm, chuyên gia: Nhiều nhà băng đang rất cần vốn
- 05:19 Fed giảm lãi suất 0,25%
- 06:09 Thái Lan đưa xung đột với Campuchia lên LHQ