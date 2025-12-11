Điểm tin
Điểm tin 6h: Xuất khẩu nông nghiệp đặt mục tiêu 100 tỷ USD | Lo ngại thiếu đất xây bãi đỗ xe xăng và trạm sạc xe điện
Thứ năm, 11/12/2025, 06:05 (GMT+7)

Điểm tin 6h: Xuất khẩu nông nghiệp đặt mục tiêu 100 tỷ USD | Lo ngại thiếu đất xây bãi đỗ xe xăng và trạm sạc xe điện

Cung cấp thông tin báo chí trở thành nghĩa vụ pháp lý bắt buộc; Đồng Nai thông qua dự án cầu hơn 11.500 tỷ đồng kết nối Thành phố Hồ Chí Minh;...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Diễm Hạnh

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 6h: Xuất khẩu nông nghiệp đặt mục tiêu 100 tỷ USD | Lo ngại thiếu đất xây bãi đỗ xe xăng và trạm sạc xe điện